Reisondernemer ziet corona als ‘zegen’: Bij veel bedrijven zat het al fout

video Hotels verhuren kamers aan thuiswer­kers: ‘Andere omgeving kan goed zijn’

16 november Bij drie hotels in Twente kun je via de website voordethuiswerkers.nl een kamer boeken om overdag ‘thuis’ te werken. De site ontstond tijdens de eerste golf van de coronacrisis en biedt een overzicht van werkplekken in hotels. In deze regio doen hotels uit Hengelo, Almelo en een recreatiepark uit Holten mee aan het initiatief. „Na een half jaar zijn veel mensen thuiswerkmoe.”