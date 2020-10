Regeringspartijen: omstreden aftrek van 4 miljard moet meer naar kleinere bedrijven

Zoals verwacht kwam de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) maandag zwaar onder vuur te liggen tijdens de behandeling van het Belastingplan. Bijna alle oppositiepartijen zien niets in de maatregel, die de komende twee jaar in de plaats moet komen van de geschrapte verlaging van de winstbelasting (vpb). Zij denken dat de BIK niet of nauwelijks extra investeringen oplevert, geen werkgelegenheid schept en ze zijn bang dat de kosten van twee miljard euro per jaar uit de hand zullen lopen.

,,Het werkt niet, levert geen banen op en is niet beheersbaar”, aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck, die verwees naar kritische beschouwingen van onder meer de Raad van State en het Centraal Planbureau. Volgens hem is sprake van een ‘schijnmaatregel’ en moet het kabinet erkennen dat het een ‘cadeau aan het bedrijfsleven is’, nadat eerder de afschaffing van de dividendbelasting ook niet doorging.

VVD-Kamerlid Helma Lodders ontstak in woede over die suggestie, die ook door linkse partijen voortdurend wordt geuit. Zij wees op de gevolgen van de coronacrisis, die de economie zwaar heeft geraakt. ,,Je moet maar durven spreken van een cadeautje!” brieste zij. ,,Dit is ernstig. Stel, je bent ondernemer, je gaat bijna kopje onder terwijl je er niets aan kunt doen, en zodra de overheid een reddingsboei toewerpt, krijg je te horen dat het een cadeautje is. Dat is een politiek spel dat gevaarlijk is.”

Uit de koker van VNO-NCW

De VVD is de felste voorstander van de BIK, maar ook CDA, D66 en ChristenUnie steunen het voorstel, dat uit de koker komt van VNO-NCW. Samen hebben de regeringspartijen echter te weinig zetels voor een meerderheid in beide Kamers. En dus moet er worden gezocht naar steun bij de oppositie.

Daarbij lijkt tot dusver alleen de SGP te porren voor de BIK, al wil die partij dat niet 60 maar 80 procent van de 4 miljard euro die de regeling in twee jaar kost bij het mkb terechtkomt. Tegelijkertijd laat ook GroenLinks enige ruimte: die partij is tegen de huidige opzet van de BIK, maar kan wel leven met een andere opzet. Kamerlid Bart Snels suggereert bestaande regelingen uit te breiden die gericht zijn op belastingvoordeel voor kleine ondernemers (KIA) of die duurzame investeringen belonen met extra aftrek (MIA en Vamil).

Vooral CDA, D66 en ChristenUnie pakken de handschoen op en vragen aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën om in kaart te brengen hoe het mkb extra zou kunnen profiteren. Hij zal hier volgende week op terugkomen, als het debat over het Belastingplan verder gaat.

Wat doet Forum voor Democratie?

In hoeverre het kabinet concessies zal moeten doen om steun veilig te stellen, lijkt vooral af te hangen van de opstelling van Forum voor Democratie. Die partij kan met tien zetels in de Eerste Kamer de doorslag geven, maar heeft zich vooralsnog niet in de discussie gemengd of was – zoals maandag – afwezig. Dinsdag zal FvD waarschijnlijk de nieren worden geproefd: dan staan in de Eerste Kamer de Algemene Beschouwingen met minister-president Mark Rutte op het programma.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: