Recordomzet voor New York Pizza: ‘Ons succes betekent dat andere lijden, had dit liever anders gezien’

Natuurlijk is Philippe Vorst, die New York Pizza (NYP) samen met twee anderen opzette in 1993, blij met de groei van zijn bedrijf in 2020. En met de 11,5 miljoen pizza's die vorig jaar door de 221 vestigingen werden verkocht. ,,Maar we groeien al non-stop sinds 2010. Vorig jaar was de groei wel extreem met 20 procent. Wij zaten gelukkig in een markt die open mocht blijven. Maar de gewone horeca is extreem hard getroffen. Ons succes betekent dat anderen lijden. Ik had dit liever niet gehad.''