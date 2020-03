Projectontwikkelaar Joëlle: ‘Buurtbewoners zijn vaak bang dat we voor het snelle geld gaan’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Joëlle Lokhorst (33), senior projectontwikkelaar bij Boelens de Gruyter.

Hoe leg je aan je vrienden uit wat voor werk je doet?

,,Ik ben senior project ontwikkelaar en adjunct directeur projectontwikkeling. Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor een vastgoedproject, van begin tot eind. Meestal kopen wij, of partners, een gebouw of een stuk grond en maken we een ontwikkelingsplan. Dat coördineer ik. Ik heb contact met een architect, met adviseurs, met aannemers, en zorg dat alle benodigde vergunningen en het bestemmingsplan geregeld zijn. Ook het draagvlak binnen de wijk is belangrijk.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

,,Ik was projectleider bij de transformatie van een hogeschool naar een wooncomplex van 162 appartementen. Dan blijf ik bij betrokken totdat de nieuwe bewoners erin gaan. Mijn werk is heel breed. Het is technisch, het is creatief, financieel en juridisch. Je zit met particulieren en beleggers om tafel. Soms ga ik ‘s avonds met buurtbewoners in gesprek, een dag later heb ik een gesprek met een boomspecialist van de gemeente. Het is ook tastbaar: je zet echt iets neer.”

Quote Trajecten waar politiek van alles gebeurt en wijzigt, zijn soms een uitdaging. Dan ben je net lekker bezig en dan gaat een project op de rem voor een jaar Joëlle Lokhorst

Dit soort projecten vragen wel een lange adem, denk ik.

,,Soms wel. Dat heeft vooral te maken met regelgeving. Dit zijn trajecten waar overal naar gekeken moet worden en onderzoek moet worden gedaan. Ik heb daarom ook altijd meerdere projecten in verschillende fases. Dat maakt het werk afwisselend.”

Is dat een minpunt van dit werk?

,,Zeker bij trajecten waar politiek van alles gebeurt en wijzigt, kan dat soms lastig zijn. Dan ben je net lekker bezig en gaat een project op de rem voor een jaar. Dat is een uitdaging, maar daar moet je nou eenmaal mee om kunnen gaan.”

Kom je ook vaak op de bouwplaats eigenlijk?

,,Tijdens de bouw houd ik de kwaliteit in de gaten. Die fase begint pas als het hele plan al concreet is en het merendeel van de risico’s eruit is. Ik coördineer dan de bouwvergadering met de aannemer, adviseurs en de constructeur. Daarin worden bijvoorbeeld de planning, de kwaliteit en eventuele wijzigingen besproken en ik hou in de gaten of de aannemer zijn afspraken nakomt.”

Is dat koffie drinken in een keet met een thermoskan?

,,Ja, zeker.”

Quote De bouwplaats is echt een mannenomge­ving. Dan kom ik daar als relatief jonge vrouw de vergade­ring voorzitten en coördineren Joëlle Lokhorst

Met alleen maar mannen?

,,Ja, meestal wel. Bij de gemeente werken vaak meer vrouwen en ook architecten zijn regelmatig vrouw. Maar de bouwplaats is echt een mannenomgeving. Dan kom ik daar als relatief jonge vrouw de vergadering voorzitten en coördineren. Dan moet ik aan het begin wel wat slims zeggen. Iedereen heeft vooroordelen over elkaar, maar als je laat zien wie je bent en wat je kunt, is het al heel snel een heel normale samenwerking.”

Hoe komt dat toch, dat de bouw zo’n mannenwereld is?

,,Ik verbaas me er ergens over dat er nog steeds relatief weinig vrouwen zijn in dit vakgebied. Ik denk dat vrouwen juist heel geschikt zijn voor een rol als projectontwikkelaar. Je moet multitasken, je moet mensen meekrijgen, betrouwbaarheid tonen en loyaal zijn. Het draait veel om goed communiceren. Ik denk dat dat dingen zijn waar vrouwen heel goed in zijn.”

En nog een voordeel over werken de bouw: elke ochtend vroeg opstaan?

,,Ik heb het geluk dat ik alleen voor vergaderingen op de bouwplaats kom. Ik begin niet om 07.00 uur, maar om 09.00 uur. De vergaderingen plan ik binnen mijn eigen werktijden.”

Is dit je droombaan?

,,Ja, ik vind dit écht leuk. Ik hou van afwisseling. Ik hou ervan om iets neer te zetten en iets tastbaars te maken. Ik zit met veel verschillende mensen om tafel en werk aan iets dat een toevoeging is voor een gebied of een stad. Ik zou dit tot mijn pensioen kunnen doen. Elk project is nieuw en geeft weer andere uitdagingen. Het is bovendien gaaf om afgeronde projecten te zien en te weten hoe dat tot stand is gekomen.”

Ben je ook echt betrokken bij die projecten?

,,Ik vind het heel belangrijk dat er echt kwaliteit wordt geleverd. Er wordt vaak gezegd over projectontwikkelaars dat ze gaan voor het snelle en grote geld. Buurtbewoners zijn daar vaak bang voor. Maar ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat we gaan voor kwaliteit voor de lange termijn en niet voor het snelle geld.”

