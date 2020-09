Prinsjesdag: Koopkracht in de plus, vooral werkenden iets beter af

Wat doet een... Andries (25) helpt jongeren op weg: ‘Je weet van tevoren nooit wie er bij je op de stoep staat’

10 september Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: jongerenwerker Andries dos Santos (25).