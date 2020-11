Pakketbezorger Melvin kon niet meer tegen pesterijen en racistische grappen in 'zijn' wijk

Hij was de man van de pakketjes elke dag. Maar Van Dijk had nog zo veel meer kunnen zijn. De bezorger die je feliciteert met je baan en die zwaait naar de verklede ridderkleuter op de bank. Die onthoudt dat je een heupoperatie krijgt en ‘sterkte alvast’ zegt. Maar zo ging het niet. ,,Pakketten bezorgen is geen moeilijk werk”, begint Van Dijk, die in Zevenaar samenwoont met zijn vriendin. Dat de Arnhemse volkswijk Klarendal, zijn vaste bezorgwijk, een logistieke nachtmerrie is, was daarom een leuke uitdaging. Bovendien betekent een hoop volk op straat ook: lekker veel aanspraak.

‘Ik trek dit niet meer’

Maar sinds enkele weken zit Van Dijk thuis. Op zijn dagelijkse route vormden zich obstakels die je met het blote oog niet ziet, maar die in zijn beleving groeiden totdat hij er als een berg tegen opzag. Dat was het moment dat de bezorger, zeer tegen zijn zin en natuur, vaststelde: ik trek dit niet meer. Hij was zo ver voorbij zijn eigen grenzen gegaan dat hij die achteromkijkend niet meer kon zien. En dat wil wat zeggen, want Van Dijk hoort zijn leven lang al en toe: ‘Hé, zwarte’ roepen. Dat was in Klarendal niet anders, zo blijkt uit zijn verhaal. Het gaat erom wat er gebeurde toen de bezorger bleef proberen om die begroetingen te negeren of ze te pareren met een grapje.