Opvallen bij een sollicitatie? Zo laat je zien dat je echt déze baan wil

Op zoek naar nieuw werk? Je bent in tijden van corona helaas niet de enige. Opnieuw beginnen kan lastig zijn, zeker als je lang niet meer hebt hoeven solliciteren. In deze reeks helpt trainer en auteur Mirjam Wiersma jou om je sollicitatieskills weer helemaal up-to-date te maken. Vandaag deel vijf: creatief solliciteren

De economie slingert wat af. Corona is een kracht die die golfbeweging sterk beïnvloedt: de werkloosheid loopt op en solliciteren wordt pittiger.



Tijdens zo’n eerder dal in de slingerbeweging, toen met een torenhoge werkloosheid, zocht ik zelf een baan. Ik was net afgestudeerd en wilde de advocatuur in bij een middelgroot kantoor. Dat was een lastige zoektocht. Gaandeweg gingen mijn criteria schuiven en dat leverde gelukkig ook iets op; ik mocht op gesprek komen! Helaas wel bij een kantoor in een klein plaatsje in Brabant. Dat leek mij niet mijn ideale nieuwe woonplaats. Een groots en meeslepend stadsleven zou er daar niet inzitten.



Maar ik ging. En nog nooit heb ik een sollicitatiegesprek gehad waarbij ik zoveel heb gelachen. In de trein terug was ik trots op mezelf, wat een mooi gesprek! Maar de baan kreeg ik niet. De reden dat er zoveel gelachen werd was dat ik me erg op mijn gemak voelde en dat had – zo had de andere partij eerder door dan ikzelf – vooral te maken met het feit dat ik die baan niet écht wilde.

110 procent gemotiveerd

Dat criterium: de aannemende partij wil dat je 110 procent enthousiast bent over de functie en hun organisatie is relevanter dan ooit. En stiekem ook best lastig, als je lang en veel solliciteert.

Een manier waarop je kunt laten zien dat je echt voor déze baan gaat, is een stap extra zetten. Werk niet ‘gewoon’ je sollicitatie af, maar onderscheid je:

1. Verdiep je in de organisatie waar je wilt werken

Benader een flink aantal mensen die er al werken. Tien zou mooi zijn, maar het hangt natuurlijk ook af van de grootte van de organisatie. Zeg eerlijk dat je je oriënteert in verband met een sollicitatie en vraag of je 15 minuten virtueel koffie met hen mag drinken om meer te leren over deze organisatie. Noem tijdens het solliciteren deze actie – dat je zoveel moeite doet wekt al de indruk dat je geweldig gemotiveerd bent – en gebruik je info om in je sollicitatiegesprek aan te geven waarom je graag bij deze organisatie wilt werken.

2. Doe het eens helemaal anders

Durf origineel uit de hoek te komen, zoals Stan van Bokhoven dat onlangs deed toen hij de aandacht wilde trekken van Coolblue. Hij maakte een LinkedIn-post waarbij hij zichzelf als aan te schaffen product omschreef, in de huisstijl van Coolblue. Dat trok meteen de aandacht:

3. Maak gebruik van alle online mogelijkheden

Werkzoekende Alec Brownstein draaide de rollen om: hij zorgde ervoor dat zijn ideale werkgevers hém in hun zoekresultaten vonden. Hoe? Bij online advertentie voor hemzelf voegde hij de namen toe van mensen die werkten bij de organisatie waar hij ook zou willen werken. Iedereen Googelt zichzelf weleens, dacht Brownstein. De mensen die hij noemde zouden zijn advertentie bovenaan de zoekresultaten vinden. En werkte het? Ja! Hij ging voor zes namen, de investering was te overzien. Het leverde hem vier gesprekken en uiteindelijk twee aanbiedingen voor een baan op.

4. Hoe gekker hoe …

Beter? In sommige gevallen is het eerder ‘hoe gekker, hoe vermoeiender’. Al googelend kom je de meest wilde voorbeelden tegen van creatief solliciteren. Dat is natuurlijk niet altijd een goed idee. Het moet wel passen bij de baan die je zoekt en bij jezelf. Maar word je bijna niet uitgenodigd en heb je voor je gevoel alles al geprobeerd? Misschien handig om het dan toch eens ietsje gekker aan te pakken.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten om blijer en productiever aan het werk te kunnen.

