Ontslag is veel meer dan je baan verliezen: dit zijn de mentale gevolgen

Baan kwijt door corona Direct na z’n vakantie werd Eddie ontslagen. ‘Gelukkig kon mijn vrouw extra uren werken’

2 november Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Eddie van Randeraad (51) uit Amerongen, was accountmanager bij een drukkerij. ,,Hoewel ik goed functioneerde, was ik het laatste bij het bedrijf gekomen, dus was het mijn beurt.”