Nu een nieuwe baan nodig? Veel bedrijven zoeken gelukkig - digitaal - door

SollicitatieLAB deed onlangs onderzoek naar hoe Nederlandse bedrijven en organisaties in de coronacrisis omgaan met sollicitatieprocedures. In totaal vulden 40 werkgevers de vragenlijst in. De sectoren waarin men momenteel schreeuwt om meer personeel - waaronder zorg en logistiek - zijn even buiten beschouwing gelaten.

Ruim de helft van de respondenten, 57 procent, geeft aan de wervingsactiviteiten gewoon voort te zetten. De rest van de bedrijven neemt momenteel geen mensen aan of zet de werving gedeeltelijk stop. De belangrijkste reden voor het stopzetten is de onzekerheid over de toekomst, daarnaast werden de corona-maatregelen vaak genoemd.

De helft van de ondervraagden verwacht in de komende weken gewoon vacatures te blijven plaatsen als ze meer mensen nodig hebben. Veel bedrijven roepen daarom ook werkzoekenden op om ook in deze periode gewoon te blijven solliciteren. Alle fysieke sollicitatiegesprekken worden nu vervangen door online gesprekken, via bijvoorbeeld Skype of Microsoft Teams, ziet SollicitatieLAB.

Startdatum

,,We zien in ons klantenbestand inderdaad dat de retail wat terughoudender is met nieuwe werknemers aannemen. Maar bijvoorbeeld farmaceuten hebben het nu enorm druk, zij willen de komende tijd juist veel mensen aannemen. We horen heel verschillende verhalen’’, zegt Roy Terenstra, mede-oprichter van Appical, een app die werkgevers helpt bij het inwerken van nieuwe mensen.

Bijna 20 procent van de respondenten van het SollicitatieLAB-onderzoek geeft aan nu niet verder te gaan met huidige sollicitanten. De helft van de bedrijven maakt lopende sollicitaties gelukkig wel af. Dat doet Appical ook, vertelt Terenstra. ,,We hadden voor de crisis acht vacatures openstaan, met die kandidaten gaan we gewoon door. Maar we wachten wel nog even met het afgeven van een startdatum.’’

Goed werkgeverschap

Tom van der Lubbe, mede-oprichter van hypotheekadviseur Viisi, vindt het belangrijk dat de wervingsprocessen gewoon doorgaan. Hij gelooft dat werkgevers juist in tijden van crisis goed werkgeverschap moeten laten zien en juist moeten investeren in (nieuwe) talenten. ,,In eerste instantie lijkt het me belangrijk dat meer werkgevers zeggen dat ze solidair zijn met hun werknemers en te allen tijde ontslagen willen vermijden.’’

Maar het omgekeerde gebeurt ook, een aantal bedrijven doet het niet (goed), ziet Van der Lubbe. In mindere tijden leer je de mensen om je heen echt goed kennen, zo ook je werkgever. Werknemers komen erachter of ze echt wat aan hun baas hebben. ,,Kijk heel goed om je heen wat er gebeurt. Hoe gaat je werkgever of opdrachtgever met je om? Wil je na de crisis nog steeds bij dat bedrijf werken?’’

Wachtbankje

Viisi wil werkgevers laten zien dat het loont om er juist nu voor je medewerkers en hun families te zijn. ,,Als je solidair bent, krijg je als bedrijf veel positieve reacties. Talenten melden zich dan vanzelf bij je.’’ Momenteel focust de hypotheekadviseur op sterker uit de coronacrisis komen. Potentiële kandidaten worden op een ‘virtueel wachtbankje’ gezet. ,,We leggen in een online gesprek uit dat ze nu kunnen solliciteren, maar dat we nog niets kunnen zeggen over een baan.’' Zodra Viisi weer plannen kan gaan maken, gaat het solliciteren gewoon door, maar dan online.

Bij Appical kloppen nu veel bedrijven aan die na het sollicitatieproces hun online onboarding, het inwerken van nieuwe mensen, willen verbeteren of optuigen. ,,De communicatie is nu enorm belangrijk. Je moet een manier vinden om nieuwe werknemers wegwijs te maken. Ze moeten het bedrijf en alle collega’s online zien te leren kennen.’’ Terenstra geeft als tip om hiervoor niet alleen gebruik te maken van videomeetings, maar ook korte welkomsvideoboodschappen en het opsturen van leuke bedrijfscadeau’s.

Meegesleurd

,,Probeer ook virtuele koffiedates te organiseren. Normaal gesproken word je in de eerste week meegesleurd door collega’s, maar dat valt nu weg. Een sociaal vangnet in de vorm van digitaal contact is belangrijker dan ooit.’’

Binnenkort een online sollicitatie? Dit zijn de tips van Remi Mewiss van Stralend Solliciteren



1. Zorg ervoor dat je makkelijk te vinden bent, dus check je privacy-instellingen. Spreek af wie wie belt om verwarring te voorkomen. Wissel van tevoren telefoonnummers uit voor het geval het niet lukt.



2. Je geluid moet optimaal zijn, dat betekent geen echo en een optimaal aangepast volume, eventueel via een goed werkende headset. Misschien nog wel belangrijker is een sterke wifi-verbinding. Een pc of laptop werkt in veel gevallen beter dan een smartphone of tablet. Hou van te voren een testgesprek om te kijken of alles werkt.



3. Kijk nog even naar je gebruikersnaam en zorg ervoor dat deze professioneel is. Gebruik dezelfde foto als je profielfoto als die op je cv staat. Zet je status op beschikbaar.



4. Zorg voor voldoende daglicht en voorkom dat je achter of direct onder een lichtbron zit zodat je goed zichtbaar bent. Draag kleding die je ook zou aandoen naar een face-to-face gesprek. Praat langzaam en duidelijk, soms komt het geluid of beeld later binnen bij de ander. Maak niet teveel gebaren met je handen, dat leidt af.