Nieuwe studie bewijst nog maar eens hoe ongezond overuren zijn

Waarom Italië veel meer vrouwen aan de top heeft dan Nederland

9 juli In het dagelijks leven in Italië tref je veel vrouwen aan op goede posities. Ga je naar een arts, advocaat of belastingadviseur: grote kans dat het een vrouw is. En gaat het om hoge managementposities voor vrouwen, dan scoort Italië als een van de beste in Europa (29 procent) en bungelt Nederland ergens onderaan de lijst (18 procent). Hoe komt dat?