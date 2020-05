‘Niemand ziet dat je je thuis volpropt met drie broodjes kroket’

‘Inmiddels werkt Nederland al bijna twee maanden massaal thuis. En allerlei gevolgen van thuiswerken zijn inmiddels breed uitgemeten, zoals de worsteling tussen werk en privé’, schrijven Van der Put en Van der Lippe. Anne van der Put is promovenda op het project ‘Gezond op het werk’ en Tanja van der Lippe is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. De gezondheid van thuiswerkenden krijgt echter nog geen aandacht, stellen zij. ‘En dat is jammer, want onderzoek toont een duidelijke relatie aan tussen werk en overgewicht.’

Quote Franse werknemers zijn gemiddeld 2,5 kilo aangekomen

‘Franse werknemers zijn gemiddeld 2,5 kilo aangekomen. Mensen met werk hebben een lagere BMI dan mensen zonder. Canadese en Engelse onderzoeken laten zien dat het verschil tussen mensen die hun baan houden en verliezen gemiddeld 1 tot 1,5 kilo is. Hoewel de overheidsmaatregelen ervoor zorgen dat veel werknemers hun baan behouden, is er veel stress en onzekerheid. Mensen missen sociale contacten, weten niet hoe lang de situatie duurt en zijn bang besmet te raken.’

‘Een manier om hiermee om te gaan? Beloning met vaak calorierijk voedsel onder een dekentje op de bank. Effectief voor de mentale gezondheid op de korte termijn, maar niet voor de fysieke gezondheid op de lange termijn.’

45 Minuten

Quote Nu is er niemand die ziet dat je je thuis volstopt met drie broodjes kroket ‘Het niet naar het werk kunnen speelt mee bij gewichtstoename. Werkenden missen beweging tijdens het woon-werkverkeer. Op het werk zelf wordt ook veel rondgelopen, naar collega's, koffieautomaat of printer. Iemand die acht uur werkt, loopt bijna 45 minuten. Hoewel sportscholen strooien met online work-outs voor thuis op het matje, werkt dat lang niet zo dwingend als natuurlijke vormen van beweging, horend bij een werkdag.’

‘Kantoor is niet alleen een plek waar wordt gewerkt, maar ook waar collega’s elkaars gezondheidsgedrag beïnvloeden. Tijdens lunches is er een vorm van sociale controle. Nu is er niemand die ziet dat je je ongegeneerd volpropt met drie broodjes kroket. Thuis kunnen werknemers geen gebruikmaken van gezondheidsregelingen die organisaties aanbieden om een gezonde levensstijl te stimuleren, zoals een gezonde kantine of sportmogelijkheden. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat werknemers die hier gebruik van maken gezonder zijn en gemiddeld een lagere BMI hebben.’

Verantwoordelijkheid

‘Deze gezondheidsbevorderende aspecten van werk missen thuiswerkenden. Gevolg: een toename in gewicht wanneer we na de lockdown weer naar ons werk gaan. Ook nu vrijwel alle werknemers nog thuiszitten, hebben werkgevers een verantwoordelijkheid. Volgens TNO besteedt 47 procent aandacht aan gezondheid en gezond gedrag. Het is dus niet raar om dat ook in deze bijzondere tijd aan werkgevers te vragen.’

‘Niet alleen dat thuis goed kan worden gewerkt en de bureaustoel goed zit, maar ook door werknemers te helpen gezond te blijven. Om niet twee kilo zwaarder ons huis te verlaten na de coronacrisis, ligt hier een mooie kans voor werkgevers en werknemers.’