Nederlander wil niet in het buitenland werken

Een derde (33 procent) van de Nederlandse werknemers overweegt überhaupt niet om een baan in het buitenland te zoeken. Vorig jaar was dat nog maar 22 procent. Dat blijkt uit onderzoek van salarisverwerker ADP Nederland onder 10.000 Europese werknemers, waaronder 1.300 Nederlanders.

,,Door de krapte op de arbeidsmarkt, hebben mensen er meer vertrouwen in dat ze in de buurt ook een baan kunnen vinden”, vermoedt Martijn Brandt, directeur van ADP. ,,Veel mensen die in het buitenland willen werken, worden vaak gedreven door een economische prikkel. Ze konden daar een baan krijgen die hier onvindbaar was.”

Naast de belemmeringen als familie en vrienden (33 procent), was er nog een verrassende reden waarom Nederlanders liever in eigen land blijven werken. 16 procent van de Nederlanders ziet de taal als barrière om naar het buitenland te vertrekken. ,,Nederlanders worden vaak gezien als talenwonders en iedereen gaat er vanuit dat Nederlanders het Engels machtig zijn”, zegt Brandt. Dat blijkt toch niet voor iedereen te gelden.

Loyaliteit

Wat ook meespeelt is de Nederlandse loyaliteit: 37 procent blijft het liefst de rest van zijn werkzame leven bij dezelfde werkgever. ,,Nederlanders zijn niet zo mobiel en vinden een reis van twee uur soms al lang.” Mensen die toch in het buitenland willen werken, gaan dan ook het liefst naar een plek dicht bij huis. Duitsland (32 procent) en België (24 procent) zijn favoriet. Italië is onder alle Europeanen het minst populair als vestigingsland. Brandt lacht: ,,We willen wel graag op vakantie naar Italië, maar willen er liever niet werken.” Ook Italianen zelf zijn het meest van alle Europeanen geneigd een functie in het buitenland te vervullen.

Brandt: ,,We zien dat zodra het economische beter gaat en de vooruitzichten beter zijn, mensen meer zekerheid zoeken. Zodra de toekomst onzekerder is, zijn mensen bereid om meer risico’s te nemen. Dat is voor mij geen grote verrassing”, zegt de directeur. ,,Maar wat mij verbaasde is dat er ook onder de millennials weinig mobiliteit is, terwijl je misschien het tegendeel zou verwachten.”

Tot slot heeft Brandt nog een advies voor werkgevers: ,,Het is goed dat de werknemers in Nederland loyaal zijn, maar zeker met de huidige krapte, moeten werkgevers zich bewust zijn van het feit dat die loyaliteit ook onder druk kan komen te staan. Je moet dicht bij je personeel staan en focussen op de ontwikkeling van je werknemers.”