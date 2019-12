Nederlander stoort zich aan eetgewoontes van collega's tijdens de lunch

Van alle ondervraagden ziet 41 procent de eetgewoontes en tafelmanieren van collega’s tijdens de werklunch als irritant. Slurp, smakken en praten met consumptie werken een groot deel van de Nederlandse werknemers op de zenuwen. Dat laat een onderzoek van Acties.nl zien, dat onder 1085 werknemers in loondienst met een vaste werkplek buitenshuis werd gehouden.

Tafelmanieren

Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo van het Etiquette Bureau weet alles van goede tafelmanieren én wat we irritant vinden tijdens de maaltijd. ,,De grootste ergernissen zijn eten met geluid, zichtbaar malen en met de mond open eten. Tanden stoken aan tafel wordt ook als vervelend gezien.” Maar ook ongevraagd het laatste broodje pakken en alleen iets te drinken voor jezelf inschenken, worden volgens Van Leggelo over het algemeen niet geaccepteerd tijdens de werklunch.

Allergieën

De ergernissen gaan niet alleen over het eetgedrag zelf. Een derde van de ondervraagden irriteert het als mensen te lang aan de lunchtafel blijven plakken terwijl de borden allang leeg zijn.

Bovendien stoort bijna 19 procent zich aan de speciale voedselwensen van collega’s, zoals vegetarisch, veganistisch en glutenvrij eten. ,,Mensen zijn zich bewuster geworden van allergieën, ze krijgen steeds meer speciale wensen. Maar vaak wordt er niet over nagedacht dat het voor bedrijven onmogelijk is om overal rekening mee te houden.” De etiquette-expert raadt aan om zelf wat mee te nemen als je echt niet kunt mee-eten ,,En denk na over je dieetpakket. Bedenk of je het wel kunt vragen op de plek waar je luncht”, benadrukt Van Leggelo.

Drukte

Slechte tafelmanieren en irritante eetgewoontes zijn niet het enige waar Nederlandse werknemers zich druk om maken. Daarnaast valt de drukte tijdens de lunch sommige werknemers zwaar. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft weleens moeite gehad om tot rust te komen tijdens de werklunch. Onder vrouwelijke werknemers tussen de 18-29 jaar zijn de problemen het grootst. In die groep heeft 63 procent last van de drukte tijdens de lunch.

Daar kan Van Leggelo zich wel in vinden: ,,Mensen vinden het ook weleens fijn als het wat rustiger is tijdens de lunch. Natuurlijk is praten gezellig, maar het is toch een momentje van rust. Zorg niet voor een stortvloed aan verhalen en bespreek geen zware werkproblemen aan de lunchtafel. Kies daarvoor een ander moment.” Bijna 18 procent geeft zelfs aan het liefst alleen te lunchen.

Beperkt

Een groot deel van de werknemers in Nederland zou een stuk blijer zijn met de werklunch als de werkgever meer moeite zouden doen voor een gezondere maaltijd. Daarnaast vindt een derde het aanbod te beperkt. ,,In Nederland waren we heel erg van het eten om het eten en aten we vrij eenvoudig. Dat is nu al heel erg veranderd. Mensen willen meer opties en gezondere keuzes. Kijk maar naar de toegenomen populariteit van smoothies en salades. Daar moet je als bedrijf wel rekening mee houden.”

