Na je veertigste ben je over je top heen (qua inkomen dan)

Het zal even slikken zijn voor wie de veertig nadert of al gepasseerd is. Op die leeftijd hebben de meeste werkenden in Nederland namelijk hun maximale inkomen bereikt. Met de pensioenpiek meegerekend doet alleen een klein groepje het na die leeftijd nog beter: degenen die net de AOW-leeftijd hebben bereikt - en dus inkomen krijgen uit werk, AOW en pensioen.

Rek

Voor het overgrote deel van de werkende Nederlanders is na hun veertigste de rek er echter wel uit. Bij werknemers in loondienst blijft het inkomen meestal wat ze blijven verdienen tot aan het pensioen. Zelfstandigen zien een minder zonnige toekomst tegemoet. Na hun veertigste blijft hun inkomen enkele jaren hetzelfde, waarna het weer daalt. Die is sterker bij zelfstandigen zonder personeel dan bij zelfstandigen met personeel.

Volledig scherm Als we de pensioenpiek buiten beschouwing laten, dan geldt dat werknemers rond hun 40ste levensjaar hun maximale inkomen hebben bereikt. © CBS

Maar na je veertigste heb je nog wel een kwart eeuw als werkende voor de boeg. Waarom stokt het inkomen dan? ,,Je ziet dat dat voor een groot deel te maken heeft met de komst van kinderen’’, zegt CBS-onderzoeker Peter Hein van Mulligen. ,,Bij vrouwen zie je die piek al vroeger, zelfs meer rond hun dertigste. Nadat er kinderen komen gaan ze minder uren werken, waardoor het inkomen daalt.’’

Mannen

Maar ook de mannen komen aan de beurt. ,,Bij hen is het wat later, rond hun 45ste. Maar daarna is het bij hun ook wel klaar. Ook zij gaan vaak toch minder uren werken.’’ Een verrassende uitkomst, aldus Van Mulligen. ,,Ik had zelf wel verwacht dat het gemiddelde inkomen nog zou stijgen tot rond het vijftigste levensjaar, maar dat is dus niet zo. Blijkbaar moet je al veel eerder carrière gemaakt hebben.’’

Wie het nog wat langer volhouden, zijn de zelfstandigen met personeel. ,,Die pieken toch nog wat later, wel rond de vijftig, omdat het bedrijf nog doorgroeit.’’ Maar daarna vlakt het inkomen ook voor deze groep af. ,,Of de max van wat haalbaar is, is bereikt, of hij of zij vindt het wel goed zo. Extra inkomsten worden dan in het pensioen gestoken, en eventuele verdere groei komt voor rekening van de opvolger.’’