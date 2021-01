Moniek is hr-manager: ‘Minder leuke gesprekken moeten voeren met een collega is lastig’

wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerkermedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Moniek van Beckhoven (34), hr-manager bij ACES Direct.

Weten mensen eigenlijk wat een hr-manager doet?

,,Mijn generatie weet dat meestal wel. Aan oudere mensen moet ik het nog weleens uitleggen. Maar vat het maar eens samen.”

Probeer eens.

,,Eigenlijk alles wat met werknemers te maken heeft zit in mijn portfolio. Maar hoe de rol van een hr-manager er precies uitziet is bij elk bedrijf anders. Sommigen doen alleen de personeelsadministratie of de werving en selectie van nieuwe werknemers. Bij mij is het heel breed: vanaf de indiensttreding van de werknemer tot aan de uitdiensttreding en zelfs de periode hierna.”

De tekst gaat verder onder de vacaturetool

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waarom snapt niet iedereen wat je werk inhoudt?

,,Het vak heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Ik merk dat dat ook wordt bepaald door de hoeveelheid ruimte die je binnen de organisatie krijgt en het vertrouwen dat je van de directie krijgt. Er zijn werkgevers die hr-professionals als kostenpost zien. Die vinden dat het niet zoveel mag kosten. Maar we zijn juist enorm van waarde, wij kunnen veel meer dan alleen een loonstrook uitgeven of mensen aannemen.”

Quote Er zijn werkgevers die hr-professio­nals als kostenpost zien. Maar we zijn juist enorm van waarde

Hoe zorg je voor een goede hr-strategie?

,,Door een hr-beleid en daarbij behorende arbeidsvoorwaarden te bieden die goed aansluiten bij de werk-privésituatie van werknemers. Je wil ze fan maken van het bedrijf zodat ze met passie en met liefde voor je blijven werken. Zonder je mensen ben je nergens.”

Waar word jij gelukkig van in je werk?

,,Ik word gelukkig van bouwen. Ik heb collega’s aangenomen die de administratieve werkzaamheden voor me uit handen hebben genomen. Dat hoef ik nu grotendeels niet meer zelf te doen. Daarnaast heb ik zo veel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd zodat ik met vernieuwing bezig kan zijn. Ik wil namelijk voorop blijven lopen en de beste hr-strategie neerzetten. Als ik alleen de boel zou moeten onderhouden, zou ik het niet lang volhouden denk ik.”

Klinkt alsof het goed gaat. Maar er zijn vast ook dingen die minder leuk zijn.

,,Ja, natuurlijk. Ik vind het bijvoorbeeld soms lastig om collega Moniek te blijven als ik ook af en toe minder leuke gesprekken moet voeren met mensen. Dan sta je die ochtend nog leuk bij de koffieautomaat te kletsen met iemand en dan ga je het een uur later of zijn of haar disfunctioneren hebben. Als je zo dichtbij de mensen staat en je iemands privésituatie kent, is dat lastig. Ik lig daar weleens wakker van. Maar ik zeg dan tegen mezelf: je bent niet van steen, het is prima om te laten zien dat je het moeilijk vindt. En het is je werk. Dat heb ik de laatste jaren wel geleerd.”

Quote Dan sta je die ochtend nog leuk bij de koffieauto­maat te kletsen met iemand en dan ga je het een uur later of zijn of haar disfunctio­ne­ren hebben

Dus je hebt weleens last van stress door je werk?

,,Niet zo snel, maar ik kan wel balen als ik moeite heb met focus houden. Als hr-manager ben je enorm generalistisch. Het is dan best lastig om specialist te zijn op een gebied. En het werk is soms erg ad hoc, mensen maken elke dag dingen mee die je niet kunt voorspellen.”

Maar je denkt nog niet aan stoppen?

,,Ik was van tevoren niet direct van plan om hier acht jaar lang te blijven werken, maar dat is toch gebeurd. Ik had altijd een allergie voor lang op een plek blijven, die onrust is echt iets van mijn generatie. Maar ik zit hier heel goed op mijn plek. Toen ik hier begon was er geen hr-strategie, dat ben ik nu steeds verder aan het uitbouwen. Elk jaar en elke maand is weer anders. 2020 was voor veel mensen en vreselijk jaar, maar vaktechnisch was het voor mij een heel interessante tijd.”

Zie je jezelf dit werk nog tot je pensioen doen?

,,Nou, dat vind ik nog veel te ver weg. Ik kijk eerder een jaar vooruit en blijf me focussen op de dingen die ik het leukst vind om te doen. Ik weet nu dat ik meer met conflictbemiddeling en coaching bezig wil gaan. Nu ik ouder word, weet ik veel beter wat ik wil. Dat is niet overal een 8 in zijn, maar in een specialisme een 10.”

Wil jij graag groeien in je werk? Coach Charlotte van ‘t Wout legt uit hoe je promotie regelt:

Hr-professionals gezocht

Zoek je een fulltime baan en wil je net als Moniek in de hr aan de slag? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen vacatures voor media en televisie. We lichten er drie voor je uit:



Bij Reef in Eindhoven zijn ze op zoek naar een ervaren hr-manager die weet hoe je prioriteiten moet stellen in deze onzekere tijden.



Liever als hr-adviseur aan de slag? De Kwadrantgroep in Drachten, aanbieder van ouderenzorg, is op zoek naar iemand die kan adviseren en ondersteunen op het gebied van hr.



Stichting C-Support in Den Bosch houdt dicht onder meer bezig met de ondersteuning van coronapatiënten en zoekt een zelfstandige en ondernemende hr-adviseur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.