Mis jij je collega’s ook zo nu je thuiswerkt? ‘Héél ongezellig’

Werknemers Twitter mogen zo lang thuis blijven werken als ze willen, zegt ceo

13 mei Vanwege de coronacrisis werkt personeel wereldwijd thuis. Maar ook als het weer veilig is om de deur uit te gaan, hoeven medewerkers van Twitter zich niet meer te melden op kantoor. Het is aan het personeel zelf of ze terug willen keren naar de werkplek of niet, aldus ceo Jack Dorsey.