Minister Koolmees gaat niet iedereen gelukkig maken

Binnen een week heeft het UWV al 1,3 miljard euro overgemaakt aan ruim 66.000 bedrijven zodat zij de lonen voor 1,3 miljoen mensen door kunnen blijven betalen. Vele miljarden zullen de komende weken nog volgen: het totale budget van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is met 10 miljard bijna acht keer zo groot.

,,We halen alles uit de kast”, zei Koolmees vandaag in debat in de Kamer. Maar hij voegde daar wel een waarschuwing aan toe: ,,We gaan niet iedereen daverend gelukkig maken.”

Dovemansoren

Die boodschap blijkt in de Tweede Kamer tot dusver aan dovemansoren gericht. De mailboxen van parlementariërs puilen uit met noodkreten van sectoren en beroepsgroepen die menen dat het noodpakket dat het kabinet heeft opgesteld tekortschiet. En het liefst wil de Kamer dat voor al die gevallen een oplossing wordt gevonden.

En dus passeerden ze in het Kamerdebat allemaal de revue: ontslagen flexwerkers zonder ww, grenswerkende zelfstandigen, omzetloze siertelers en strandtenthouders, alleenstaande zzp’ende moeders, kunstenaars die deels in loondienst werken en vele anderen die misgrijpen of domweg te weinig krijgen om het hoofd boven water te houden. Ook voor hen moet het kabinet een reddingsboei toewerpen, meent de Kamer.

Koolmees was duidelijk: dat gaat niet in alle gevallen gebeuren, en als het al gebeurt dan zullen er nog categorieën en subcategorieën zijn die niet met de geboden oplossing uit de voeten kunnen. ,,We kunnen niet alle specifieke omstandigheden repareren”, stelt hij.

Buikpijn

Maar er zijn wel uitzonderingen op die regel: zo gaat Koolmees aan de slag met de opdracht van de Kamer om een apart vangnet op te tuigen voor ontslagen flexwerkers die geen uitkering kunnen krijgen. Over die specifieke groep, die tot dusver over het hoofd is gezien, heeft Koolmees zelf ook ‘buikpijn’, erkent hij. Tegelijkertijd vraagt hij enig respijt: het is volgens hem ‘ontzettend ingewikkeld’, om voor deze groep wat te doen. ,,Ik wil heel erg mijn best doen om hiervoor iets te verzinnen, en ik zie ook wel routes, maar ik kan niet zeggen dat iedereen hiermee geholpen zal zijn.”

Op zijn vroegst volgende week hoort de Kamer meer over hoe de regeling eruit gaat zien. Mogelijk al sneller wordt bekend hoe het kabinet een andere groep, de seizoensbedrijven, ter wille wil zijn. Zij moeten hun jaaromzet in een paar maanden tijd binnenhalen, maar de coronaregelingen houden geen rekening met zo’n misgelopen omzetpiek. Onder druk van de Kamer gaat Koolmees kijken of deze groep op een andere manier tegemoet kan worden gekomen. Want aanpassing van de spelregels ziet hij niet zitten.

Ingewikkeld

Ook belooft Koolmees te kijken naar de situatie van grotere bedrijven met meerdere vestigingen. Zij moeten de omzet van alle dochters bij elkaar optellen, maar voldoen daardoor niet altijd aan de voorwaarde dat er minimaal 20 procent omzetverlies moet zijn. Het alternatief voor dergelijke concerns, stilgevallen onderdelen om laten vallen, staat haaks op de kabinetsdoelstelling om banen en bedrijven te behouden.