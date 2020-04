Minder mensen in de lift: ‘We gaan meer traplopen’

In de podcast The Switch praat Etienne Verhoeff met ondernemers die tijdens de coronacrisis hun bedrijf op een creatieve manier opnieuw hebben uitgevonden. In deze aflevering is Martijn Schmale van Marts Projecten te gast. Normaal gesproken is het bedrijf bezig met bedrijfshuisvestingsvraagstukken. Maar inmiddels is de 1,5 metersamenleving op kantoor een thema geworden.



Volgens de ondernemer zijn schermen een middel om afstand te houden, maar gaat het de komende tijd vooral over hoe we ons gaan gedragen in een werkomgeving. ,,Dat is niet alleen: geef elkaar de ruimte, maak elkaar niet belachelijk... Maar ook: wie komt wanneer naar kantoor, hoe laat en waarom en hoe ga ik dat aansturen? Ik denk dat dat de grootste verandering is.”