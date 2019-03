Met deze app bepaalt het lot wie koffie of thee moet halen op werk

Kantoor Roulette is niet alleen praktisch bedoeld, aldus Pasma. De app haalt ook even de aandacht weg bij werk en beeldscherm. ,,De koptelefoons gaan af en iedereen is weer even bereikbaar voor elkaar. De sfeer wordt wat losser en je maakt eerder een praatje, ook over andere zaken dan waar je het in de vergadering over hebt.’’



Voor Pasma is Kantoor Roulette eigenlijk een bijproject. ,,Ik ben freelancer en doe dit naast mijn andere opdrachten. Ik heb wel een designer ingeschakeld voor het ontwerp van de site maar verder doe ik alles zelf. Ik leer daardoor ook elke keer weer nieuwe dingen bij.’’



Dat de app zo in de smaak valt, had hij van tevoren niet verwacht. ,,Wekelijks melden nieuwe bedrijven zich aan. Ik heb geen reclame gemaakt of iets dergelijks, dus die groei is organisch. Mensen vertellen elkaar blijkbaar erover, echt heel leuk.’’



Pasma hoopt nu dat Kantoor Roulette de grens over gaat. ,,De Engelstalige versie, Office Roulette, is af voor internationale gebruikers.’’