Met deze acht tips houd je die online cursus wél vol

,,Wat je vaak ziet bij online leren, is dat de motivatie in het begin heel hoog is, maar daarna snel afvlakt’’, zegt Liesbeth Kester, hoogleraar onderwijswetenschappen, die aan de Universiteit van Utrecht onderzoek doet naar e-learning. ,,Het vereist nogal wat, dat online leren. Je doet het vaak voor jezelf. Je moet dus wel erg gedreven zijn en doorzettingsvermogen hebben.’’

Sinds de coronacrisis heeft online leren een enorme vlucht genomen. Maar hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat e-learning net zo effectief of zelf effectiever is dan klassikaal leren, zijn concentratie en motivatie de grootste struikelblokken. Wij zetten op een rij hoe je afleiding te lijf gaat.

1. Aandacht is kostbaar

,,Realiseer je eerst dat aandacht een kostbaar goed is’’, zegt Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie, die onlangs het boek Grip op je aandacht publiceerde. ,,Het is niet oneindig. Mensen, sociale media, sites en noem maar op proberen constant iets van je concentratie te pakken. Maar doordat aandacht schaars is, moet je een keuze maken in de informatiestromen om je heen.’’ Zet notificaties dus uit voordat je aan de slag gaat.

2. Bedenk een aandachtsritueel

Ga je aan de slag met iets dat veel aandacht vergt, zoals het leren van iets nieuws, voer dan eerst een aandachtsritueel uit. ,,Je kunt niet van jezelf verwachten dat je van de ene taak – bijvoorbeeld het wegbrengen van je kinderen – naar de andere hopt’’, zegt Van der Stigchel. ,,Je moet eerst je hoofd leegmaken.’’ Een activiteit, die geen denkwerk vraagt, is daarvoor een goede. Denk daarbij aan de was opvouwen, een kop thee zetten of een rondje lopen. ,,Als je dit vervolgens elke keer doet voordat je begint met leren, wordt het een ritueel. Op die manier conditioneer je je brein en komt het in de concentratiemodus.’’

3. Beweeg en zorg voor een fijne plek

,,Doordat we nu veel thuiswerken ontbreekt voor veel mensen de ‘fysieke transitie’ van huis naar werk. En juist dit ritje naar kantoor of de werkplaats kan zo fijn zijn om even het hoofd leeg te maken. Van der Stigchel adviseert dan ook om zo’n moment wel in te bouwen. Dus zelfs als je alles nu in dezelfde ruimte doet, bouw dan een wisseling van het ene naar het andere moment in.’’

Heb je bijvoorbeeld net je ontbijt achter de kiezen en wil je aan de slag? Fiets dan eerst even een rondje buiten. Of beweeg – als het kan – van de ene naar de andere ruimte. ,,Als je een werkkamer hebt, zorg dan dat je laptop hier blijft’’, adviseert Van der Stigchel ook. ,,Het kan prettig zijn om na een leer- of werkdag de deur van die kamer letterlijk dicht te trekken. Probeer de verschillende activiteiten gescheiden te houden.’’

4. Zorg dat je niet wordt gestoord

Als je een fijne werkplek hebt gevonden, zorg er dan ook voor dat je niet gestoord wordt. Vertel aan andere gezinsleden of huisgenoten dat je je volle aandacht nodig hebt en licht ook collega’s in over op welke momenten je aan het leren bent.

5. Maak een plan

Ook een belangrijke, zegt hoogleraar Kester: maak van tevoren een plan. ,,Bedenk zodra je een taak moet uitvoeren eerst hoe je dit gaat doen. Monitor ook tussendoor: gaat het goed? En reflecteer op het eind: wat kan beter?’’

6. Voorkom uitstelgedrag

Uitstelgedrag is voor veel mensen helaas maar al te herkenbaar. Vaak stellen we uit omdat er zoveel moet gebeuren, dat we het niet goed meer overzien. Daarom adviseert Van der Stigchel: deel je taken op, maak het klein en stel realistische doelen. ,,Vaak komt uitstelgedrag voort uit faalangst. Zorg er dan voor dat je niet in het negatieve blijft hangen. Moet je bijvoorbeeld een verslag schrijven? Begin dan met het titelblad, voorwoord of het kiezen van een lettertype. Als dat is gelukt, geniet daar dan van. Ga bijvoorbeeld naar buiten en eet een ijsje. Zo krijg je langzaamaan een positieve associatie bij de taken die je moet doen.’’

7. Kies een effectieve leerstrategie

Onderstrepen, samenvatten of jezelf laten overhoren; als het op leerstrategieën aankomt, vallen we al snel terug op wat we op de middelbare school hebben geleerd, ziet Kester. Welke manier het beste werkt, is per persoon verschillend, maar het belangrijkste is: maak het actief.

,,Het maken van aantekeningen kan effectief zijn, maar dan moet je het niet alleen bij aantekeningen laten’’, legt Kester uit. ,,Je hebt nog een reflectie- of herstructureringsslag nodig om de stof echt op te nemen. Bijvoorbeeld door de aantekeningen voor jezelf te ordenen. Informatie alleen maar onderstrepen werkt ook niet; je moet het koppelen aan wat je al weet.’’

Wat wel goed werkt, ziet Kester, zijn testjes en quizzen maken of jezelf laten overhoren. ,,Online leeromgevingen die de theorie doorspekken met allerlei testjes zijn het effectiefst, net zoals cursussen waarbij veel gebruikt wordt gemaakt van voorbeelden. Je moet, kortom, altijd een actief component toevoegen.’’

8. Zoek een klankbord

Een klankbord of buddy zoeken kan ook helpen, net zoals fora waarop cursisten elkaar vragen kunnen stellen of de stof kunnen bespreken. ,,Mensen die aan de bel trekken zodra ze vastlopen, leren over het algemeen beter’’, zegt Kester. Probeer dus iemand te vinden met wie je kunt sparren. Dan kun je elkaar ook meteen motiveren nog even door te pakken, nu de terrassen weer lonken.