Met de economie gaat het beter, maar ons inkomen stijgt al tien jaar niet

Dat het gemiddelde inkomen van de werkende Nederlander zo constant blijft, noemt CBS-onderzoeker Peter Hein van Mulligen ‘heel opvallend’. ,,Als de economie met 3 procent groeit en het zo goed gaat met de arbeidsmarkt, dan verwacht je daar iets van terug te zien in het gemiddelde inkomen. Maar dat is niet het geval. Blijkbaar is het geld ergens anders gebleven, eerder bij de overheid en bedrijven dan bij de burger.’’ De uitkomst van het onderzoek heeft het CBS verrast. ,,Hoe dat kan, daar heb ik eigenlijk ook geen verklaring voor.’’

35.200 euro

In het gemiddelde inkomen van werkenden in Nederlands zit nauwelijks beweging, blijkt uit onderzoek van het CBS over de periode tussen 2007 en 2017. Het inkomen van werknemers steeg nog het meest, van gemiddeld 34.100 euro in 2007 naar 35.200 euro in 2017. Bij zzp’ers was het verschil miniem: zij gingen van 27.500 euro naar 28.000 euro gemiddeld. Zmp’ers (zelfstandigen met personeel) verdienen gemiddeld nog steeds het meest, maar zien het inkomen juist iets terugvallen. Verdienden zij in 2007 gemiddeld nog 50.100 euro per jaar, in 2017 was dat gedaald naar 48.600 euro.

Voor dit onderzoek is gekeken naar de gemiddelde lonen van alle werkende Nederlanders. Dat is iets anders dan de koopkracht, benadrukt Van Mulligen. ,,Je vergelijkt het inkomen van iemand van bijvoorbeeld dertig jaar nu met dat van iemand die in 2007 dertig jaar was. Als je kijkt naar de mensen zelf - iemand die in 2007 dertig was en nu veertig - dan is het zo dat bijna iedereen erop vooruit zal zijn gegaan in loon. Werkenden krijgen meer ervaring en meestal een promotie als gevolg.’’

Volledig scherm Ten opzichte van 2007 zijn de lonen nauwelijks veranderd. © CBS

Gedurende de crisis was de grootste inkomensdip te zien bij zzp’ers. ,,Dat is ook logisch. Bij zzp’ers hangt het inkomen samen met hoeveel opdrachten er binnen komen. In de crisis is dat minder. Maar een werknemer in loondienst hoeft niets van een crisis te merken. Zolang hij of zij die baan houdt, blijft het salaris hetzelfde.’’

Het aantal stakingen neemt, mede om die reden, de laatste periode toe: het gaat beter met de economie, maar daar merken veel werknemers weinig van op hun loonstrook. Maurice Limmen, voorzitter van CNV, zei eerder al tegen deze krant: ,,Het geld klotst tegen de plinten en het gaat met corporate Nederland beter dan ooit tevoren. De bedrijfswinsten zijn torenhoog, maar die gaan nu vooral naar aandeelhouders en investeerders. Het wordt hoog tijd dat hardwerkend Nederland daar ook eindelijk van profiteert.”