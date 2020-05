Meevallertje deze maand: we krijgen bijna allemaal meer vakantiegeld

Het belastingpercentage voor bijzondere beloningen, waar het vakantiegeld onder valt, is minder hoog dan in 2019. Het tarief daalt maximaal met 2,25 procentpunt. Dat betekent dat de meeste werknemers deze maand netto meer vakantiegeld overhouden.

Hoeveel kunnen we extra in de portemonnee verwachten? Dat kan flink verschillen. Werknemers met een minimumloon (21.069 euro per jaar) kunnen bijna 30 euro meer uitgeven. Mensen met een modaal inkomen - een jaarinkomen van 36.500 euro - houden iets meer dan 6 euro over. Nederlanders die twee keer modaal en meer verdienen profiteren het meest. Zij houden zeker 120 euro meer over.

Maar niet iedereen profiteert van de lagere belastingtarieven. Lagere parttime lonen tussen de 12.960 en 16.200 euro per jaar leveren juist tussen de ongeveer 6 tot ruim 7 euro vakantiegeld in. Dit komt doordat zij niet volledig profiteren van de verhoogde arbeidskorting.

De meeste Nederlanders ontvangen dit jaar meer vakantiegeld door een lager belastingpercentage.

Wettelijk verplicht

Maar ontvangen we ons vakantiegeld dit jaar wel, nu zoveel bedrijven het moeilijk hebben vanwege corona? ,,Een werkgever is wettelijk verplicht om ten minste een keer per jaar vakantiegeld te betalen. Dat moet hij uiterlijk in juni gedaan hebben, dat geldt ook in coronatijd”, zegt Dik van Leeuwerden, verantwoordelijk voor wet- en regelgeving bij ADP Nederland.

Tegenvallende cijfers zijn dus geen reden om het geld niet uit te keren. Daarnaast zijn de consequenties niet mals. ,,Als het te laat wordt betaald, mag je als werknemer wettelijke rente eisen over je vakantiegeld. Dan moet je dus als werkgever uiteindelijk meer betalen.”

Volgens Van Leeuwerden zou het uitstellen van betaling alleen maar voor meer onrust zorgen bij de (virtuele) koffieautomaat en dat is iets wat je nu niet wil als baas.

In onderling overleg is toch nog wat mogelijk voor werkgevers bij wie het water aan de lippen staat. ,,Een werknemer kan aangeven dat hij ervoor openstaat om het vakantiegeld later te ontvangen of helemaal niet, maar daartoe is hij niet verplicht.”

Een baas mag daarbij geen sociale druk op je uitoefenen. ,,Het kan natuurlijk niet dat een werkgever jou de schuld gaat geven van dat zijn bedrijf misschien over de kop zal gaan.”

Rekeningen

Door de coronacrisis kunnen we dit jaar niet op vakantie naar het buitenland, dus wat hebben we aan dat vakantiegeld? Volgens ADP is het allang niet zo vanzelfsprekend meer dat het geld ook aan vakantie wordt besteed. Naar verwachting zullen veel Nederlanders het extraatje nu op een andere manier besteden. ,,We betalen er vaak achterstallige rekeningen mee. Of geven het aan grotere uitgaven uit zoals luxe artikelen of vervangen er zaken in huis mee zoals een koelkast of wasmachine.’’

Keuzebudget

Het traditioneel geregelde vakantiegeld wordt steeds minder populair bij bedrijven en organisaties. ,,Dat is ingegeven door werknemersbonden. Werknemers willen flexibeler kunnen omgaan met hun extra’s”, zegt Van Leeuwerden. Daarom storten veel werkgevers een evenredig deel van het vakantiegeld en een eventuele 13de maand maandelijks in een ‘spaarpotje’, het individueel keuzebudget.

Maar het keuzebudget mag niet overal aan worden uitgegeven. Van Leeuwerden: ,,Je moet wel goed weten wat er in de regels staat en goed nadenken over de keuzes die je daarin maakt.” Als je het keuzebudget laat uitbetalen valt het sociale verzekeringsloon hoger uit, het loon waarover uitkeringen worden berekend. Gebruik je het budget voor een nieuwe fiets, (vakgerelateerde) opleiding of bedrijfsfitness dan valt het sv-loon lager uit en ontvang je dus minder uitkering als je werkloos raakt.

