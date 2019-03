Meer kans op armoede voor zzp’ers

Justin (16) heeft twee BV's en had in het eerste jaar al Amerikaan­se klanten

4 maart Op zijn twaalfde maakte Justin van Dongen weleens een animatie of een logo voor bekenden. Toen hij ontdekte dat mensen hem hiervoor wilden betalen, was de ondernemer in hem geboren. Een jaar later liet hij zich inschrijven bij de KvK en inmiddels heeft de jonge ondernemer twee BV’s én internationale klanten. De nadelen van jong beginnen: ,,Voor ieder wissewasje moet je toestemming vragen.’’