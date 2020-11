Masturberen tijdens videovergadering kost Amerikaanse topcommentator (60) zijn baan

Een van de prominentste commentatoren in de Amerikaanse journalistiek is zijn baan kwijt omdat hij heeft zitten masturberen tijdens een zogenoemde zoomchat. Jeffrey Toobin (60) maakte zijn ontslag bij The New Yorker zelf bekend op Twitter. ,,Ik zal altijd van het blad houden. Ik ga mijn collega’s missen en kijk ernaar uit om hun werk te lezen.”

The New Yorker, een gezaghebbend Amerikaans tijdschrift, schorste Toobin op 19 oktober nadat hij had gemasturbeerd tijdens een vergadering via Zoom, een platform waarop videoconferenties en online-vergaderingen georganiseerd worden. Twee deelnemers zagen en hoorden de man masturberen.

Toobin, die sinds 1993 bij The New Yorker werkte, sprak van ‘een gênante en dwaze fout’. Hij verkeerde naar eigen zeggen in de veronderstelling dat de camera en microfoon uit stonden. ‘Mijn excuses aan mijn vrouw, familie en collega’s’, schrijft hij.

Verklikkers

Volgens de twee ‘verklikkers’ vond de videoconferentie plaats ter voorbereiding op berichtgeving over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een simulatie zouden verschillende tijdschriftmedewerkers de rol hebben gespeeld van Donald Trump, Joe Biden en andere politieke actoren. Het gênante incident vond plaats terwijl de Democraten en Republikeinen zich in de simulatie hadden teruggetrokken voor beraadslagingen.

In een interne brief, in handen van tv-zender CNN, bericht Condé Nast, het moederbedrijf van The New Yorker, dat is besloten om Toobin te ontslaan naar aanleiding van een intern onderzoek. ,,We staan voor een werkomgeving waarin iedereen zich gedraagt naar onze standaarden”, valt te lezen in de brief.

De 60-jarige Toobin is ook werkzaam voor CNN. Volgens de tv-zender heeft Toobin vrij gevraagd om ‘een persoonlijke kwestie af te handelen’. De tv-zender willigde zijn verzoek in. Het is nog niet duidelijk of Toobin bij CNN terugkeert.

Wie was Toobin?

Toobin is een van de prominentste commentatoren in de Amerikaanse journalistiek op het vlak van juridische kwesties. Hij werkte jaren als vaste auteur voor The New Yorker en treedt sinds 2002 als deskundige op bij CNN.

De voormalige openbaar aanklager belichtte onder andere de zaak van de van dubbele moord verdachte American Football-legende O.J. Simpson, schreef boeken over het Amerikaanse Hooggerechtshof en het schandaal rond Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky en president Bill Clinton.

