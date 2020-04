Martin (56) beveiligt een leeg kantoorpand: ‘Je zit 10 uur lang in je eentje’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Martin Planken (56), beveiliger bij Aegon via Trigion Services.

Veel mensen werken momenteel vanuit huis, wat merk jij daarvan als beveiliger bij Aegon?

,,Normaal gesproken werken in dit pand 1900 mensen, nu zijn dat er maar 11. Alleen de technische ondersteuning is aanwezig. Voor de crisis draaiden we diensten van 06.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's avonds, dat is nu van 07.30 uur tot 17.30 uur. En in plaats van dat je met z’n tweeën zit, zit je nu maar in je eentje. Je moet alles alleen doen: nieuwe pasjes maken en uitgeven, bezoekers de weg wijzen, de boel in de gaten houden.’’

Verveel je je niet nu er veel minder bezoekers komen?

,,Absoluut niet. Hoewel er nu weinig beveiligingswerk is, hebben we het drukker dan normaal, er is veel werk bij gekomen. Aegon heeft namelijk geregeld dat werknemers die thuis moeten werken, een beeldscherm en stoel konden ophalen. Dat regelen wij. In het begin kregen we dagelijks 40 tot 60 mensen aan de balie.’’

Maar de situatie blijft wel vervelend waarschijnlijk.

,,Het is eenzaam, je zit tijdens je dienst toch 10 uur lang in je eentje in je loge. Gelukkig gaat alles gewoon door en we moeten nu natuurlijk beeldschermen uitgeven. Aan de andere kant vind ik het ook een begrijpelijke situatie, het is logisch dat we het werk op deze manier moeten doen. En ik ben blij dat alle beveiligers bij Aegon gewoon nog aan het werk kunnen.’’

Volledig scherm Martin Planken. © Privé-archief

Wat voor gevoel heerst er in het team?

,,Ik ben teamleider van alle beveiligers bij Aegon en toen de coronamaatregelen aangekondigd werden, heb ik iedereen persoonlijk gebeld. Dat vonden ze heel prettig. Ik heb uitgelegd wat ze ervan gingen merken. Dat heeft een stuk angst weggehaald en het heeft ze motivatie gegeven. Het is belangrijk dat je erover blijft praten, dus als iemand ergens mee zit, kan die me altijd bellen. Ook als het om iets uit het privéleven gaat. Dat kan namelijk ook invloed hebben op het werk.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Het dienstverlenende gedeelte vind ik het leukst, mensen helpen. Op de drukste dagen, dat zijn bij Aegon de maandag, dinsdag en donderdag, ben ik helemaal in mijn element. Dan kan ik ervoor zorgen dat mensen niet al te lang hoeven te wachten aan de balie en met een glimlach weer weglopen. De resultaten van je werk zie je meteen terug in de algemene klanttevredenheid.’’

Krijg je weleens te maken met inbrekers?

,,Dat soort spannende dingen komen zelden voor bij Aegon, gelukkig maar. We zaten eerder ook 's nachts op locatie, maar dat doen we niet meer. Een goedwerkend beveiligingssysteem heeft dat werk overgenomen en 98 procent van de meldingen die we ‘s nachts toch nog binnenkrijgen, is loos alarm.’’

Dus mensen hebben waarschijnlijk een te spannend beeld van het werk.

,,Ja, dat denk ik wel. Maar wat je allemaal meemaakt, is heel erg afhankelijk van de locatie waar je werkt. Het spannendste wat ik de afgelopen drie jaar heb meegemaakt is dat er ineens een televisieploeg met een groepje mensen binnenstond voor een programma. We hebben de groep naar een aparte kamer geleid zodat medewerkers en klanten niet gestoord werden door de cameraploeg en alles rustig afgehandeld kon worden.’’

Zie je jezelf dit werk voorlopig nog doen?

,,Jazeker, ik heb het heel erg naar mijn zin en wil de komende jaren graag bij Aegon blijven. We krijgen zoveel waardering voor ons werk en medewerking van het bedrijf, dat is echt heel fijn.’’

Maakt de toekomst je niet onzeker?

,,Het thuiswerken gaat nu zo goed, misschien hebben niet alle bedrijven straks nog zoveel kantoorruimte nodig. Dat heeft natuurlijk wel effect op ons werk. Maar het maakt me niet onzeker, je kan toch niet in de toekomst kijken.’’

