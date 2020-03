Marco Corona is baas van Corona Construct: ‘Veel grapjes, maar geen negatieve reacties’

Oordoppen alleen in de bouw? Ook in andere beroepen loop je risico op beschadigd gehoor

15:30 De WHO heeft vandaag uitgeroepen tot World Hearing Day, een dag om eens goed op onze oren te letten - ook op het werk. In de bouw is het dragen van gehoorbescherming niet meer dan normaal. Maar ook in andere sectoren lopen werknemers risico op gehoorbeschadiging.