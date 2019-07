Marc (44): ‘Ik zakte flink in salaris toen ik docent werd, maar kreeg wel 11 weken vakantie’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: hbo-docent Marc (44). Marc werkt 40 uur per week als docent en opleidingsmanager in het hbo. Hij doet dit nu 7 jaar. Hiervoor werkte hij in de levensmiddelenindustrie als innovatiemanager.

Wat verdien je?

,,Ik weet het niet precies. Ik hou in de gaten wat ik op jaarbasis verdien en dat is 74.000 bruto. Wat op de bank binnenkomt begint met een drie. Wacht, ik zoek het er even bij. Netto verdien ik 3766 euro, bruto is dat 5433 euro. Volgens de cao werk ik 36 uur per week, maar door de vakanties wordt het gecompenseerd en maak ik 40 uur.”

Blij mee?

,,Ik ben blij met m’n arbeidsvoorwaarden. Voordat ik het onderwijs inging verdiende ik meer. Het is een eerlijk salaris bij het werk wat ik lever. En daarbij; het is overheidsgeld. Dus in die zin verdien ik goed. Door deze baan heb ik een goede work-life-balance.”

Ben je veel achteruit gegaan in salaris toen je in het onderwijs ging?

,,Ik zat op 85.000 euro per jaar. toen ik 7 jaar geleden begon in het onderwijs kreeg ik 60.000 euro op jaarbasis. Dus ja, ik ben flink gezakt. Ik heb anderhalf jaar getwijfeld, dat had onder andere met het geld te maken. Ik was gewend aan de inkomsten. Wat ik ervoor in de plaats kreeg, zijn veel vakantiedagen en dat had ik ervoor over. Deze baan geeft me meer vrijheid. Ik heb 11 weken vakantie, ik kan de kinderen wegbrengen en halen, ik hoef veel minder te reizen en 40 uur werken is ook echt 40 uur werken. Dat was in mijn vorige baan vaak makkelijk 50 uur per week.”

Heb je onderhandeld over je salaris?

,,Zeker. Ik heb open kaart gespeeld. Ik heb gezegd wat ik verdiende en wat ik erbij inschoot. Ik heb om twee dingen gevraagd tijdens de onderhandeling. Ik wilde in een hogere schaal ingedeeld worden en een vaste aanstelling. Dat eerste heb ik gekregen, dat laatste konden ze me niet bieden. Dat ik in een hogere schaal wilde, zorgde in het begin niet voor meer salaris. Wel voor perspectief. Inmiddels zit ik alweer twee jaar bovenaan in schaal 12. Ik had gedacht dat ik na 5 jaar wat anders zou doen. Ik kijk ook wel om me heen, maar ik zie weinig wat kan concurreren met mijn huidige baan. Voor een klein beetje meer geld moet je zoveel meer werken en reizen. En dan kom ik er steeds achter: wat ik doe, is perfect.”

Je vorige baan was prestatieafhankelijk. Deze baan niet. Jammer of fijn?

,,Dat vind ik ergens wel jammer. Ik ben iemand die het uiterste geeft. Dan is het wel jammer dat je er niet voor beloond wordt. Bij mijn vorige werk bestond 20 procent van mijn salaris uit bonussen. Daar was het bedrijf op ingericht. Wanneer je iets goeds had gepresteerd en een hoge bonus kreeg werd je zelfs het podium opgehaald.

Vorig jaar las ik in mijn cao dat m’n werkgever me een bonus mag geven, dus ik wees mijn manager erop. ‘Ik ga het bespreken’, zei hij. Vier maanden later kreeg ik een brief waarin stond dat ze trots op me waren en dat ik daarom 250 euro kreeg. Bruto. Een giller. We maakten de grap dat we daar met het gezin van naar de McDonald's zouden gaan. Het is prima, want het is overheidsgeld. Maar ik vind het wel jammer dat het onderwijs in een ambtelijk systeem zit. Het salaris is nog steeds leeftijdsafhankelijk en niet kwaliteitsafhankelijk.”

