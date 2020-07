Makkelijk solliciteren: dit bedrijf vraagt kandidaten emoji’s te appen

Elk Subway-restaurant heeft een eigen 06-nummer waar geïnteresseerden een zelfgemaakte ‘sub’ naar toe kunnen sturen. Het broodje beschrijven ze aan de hand van emoji’s. Zo staat een Spaanse peper voor pit, een visje voor een beetje glad, een ui voor gevoelig, een komkommer voor fris, avocado voor fit en wie een saladebowl kiest is een groentje.



Parvin heeft het zelf ook getest en koos voor een sub met onder meer vlees, ei en kip. ,,Daarmee laat ik zien dat ik een doorbijter, ijverig en veelzijdig ben.’’



Volgens de franchise-ondernemer is de nieuwe manier van solliciteren zeker niet als grap bedoeld. ,,Het moet de procedure vooral een stuk leuker te maken.’’ Naast het creëren van een emoji-sub moeten geïnteresseerden ook een aantal vragen via Whatsapp beantwoorden. ,,Dat is als het ware de eerste sollicitatieronde. Daarna neemt de manager waar je hebt gesolliciteerd contact met je op voor een persoonlijk gesprek. Dan kun je de gekozen karaktereigenschappen toelichten. Wie weet, als het goed gaat, maak je gelijk al je eerste sub.’’