Loodgieter zit niet alleen maar ‘met zichtbare bilnaad’ in keukenkastjes

Het is vandaag Wereld Loodgieters-dag, een dag om de loodgieter internationaal in het zonnetje te zetten. En dat is hard nodig aldus ondernemersorganisatie Techniek Nederland. ,,De tekorten nemen ernstige vormen aan. We kennen de wachtlijsten in de zorg, maar er ontstaan nu ook wachtlijsten voor loodgieters.”

Volgens Techniek Nederland worden er zo'n duizend loodgieters gezocht, in totaal zijn er ongeveer 20.000 mensen actief in het loodgietersvak, schat voorzitter Doekle Terpstra in. En die tekorten kunnen best wat problemen gaan opleveren. Innovatieve oplossingen in het sanitair waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld, of de verduurzaming van huizen die hoog op de agenda staat. ,,We hebben niet in de gaten hoe ongelooflijk belangrijk vakmanschap is voor het welvaren en welzijn van onze samenleving”, aldus Terpstra.

Niet alleen in de toekomst valt er genoeg te doen. Ook op dagen als deze week, waarop de regen met bakken uit de lucht komt, bewijzen een goede hemelwaterafvoer en riolering ervoor dat straten en wegen begaanbaar blijven.



Barry Grootveld (52) heeft al meer dan dertig jaar ervaring als loodgieter en ziet ook dat er weinig jonge aanwas is. ,,Iedereen wil graag met computers werken, weinig mensen kiezen voor een technisch en praktisch vak. Ik denk dat je juist de uitdaging niet uit de weg moet gaan”, zegt hij. ,,Het loodgietersvak biedt veel kansen - je ziet het vakgebied veranderen en je moet voortdurend bijblijven - er zijn veel banen en het is heel veelzijdig. De ene dag ben je bezig met sanitair, de andere dag leg je waterleidingen aan of zit je op een dak het lood af te werken.”

Slecht imago

Techniek Nederland wijt de tekorten onder meer aan het slechte imago van het vakgebied. ,,Veel mensen hebben bij een loodgieter het idee dat hij of zij in keukenkastjes zit, met een zichtbare bilnaad, een bus en een laddertje, noem maar op. De bilspleet bestaat nog wel, maar heeft weinig te maken met het vakgebied. Dat is het beroep van het verleden, de huidige loodgieter overstijgt het klassieke vakmanschap. Het is tegenwoordig een goed betaalde baan met goede arbeidsvoorwaarden. Bovendien zijn er dus veel banen beschikbaar", zegt Terpstra.

Het UWV becijferde in november dat het aantal vacatures in de bouw voor het einde van 2018 op 48.000 uit zou komen. Vooral vakmensen zijn schaars: naar elektriciens, metselaars, loodgieters en stukadoors wordt hard gezocht.

Quote Het is een functie waar je hoofd, hart en handen steeds meer verbonden zijn Doekle Terpstra

Volgens Terpstra is de huidige loodgieter een ,,perfecte probleemoplosser die op een moderne, innovatieve en goed opgeleide manier vakwerk aan het verrichten is.” Het vak heeft ook steeds meer te maken met digitale technieken. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur die voorzien is van sensoren. ,,Het is steeds vaker zo dat de materialen waarover de klant beschikt data verzamelen die gelezen worden door de loodgieter. Die data voorspellen wanneer er onderhoud nodig is", aldus Terpstra. ,,Het is een functie waar je hoofd, hart en handen steeds meer verbonden zijn.”

Ook loodgieter Grootveld is blij met een dag als deze: ,,Het is goed dat er aandacht voor het vak, want ik zie dat het vak een beetje aan het uitsterven is. Mensen gaan met pensioen en ik maak me zorgen of hun vakkennis nog wel kan worden overgedragen aan jonge loodgieters. Het zou een groot verlies zijn als dat niet kan”, aldus de loodgieter.