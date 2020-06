Lerares Lucelle (46) is dol op haar vak: ‘Heb nog nooit iets volgens het boekje gedaan’

Na jaren in hetzelfde ziekenhuis zwaait ‘zorgecht­paar’ Wil en Rob samen af

4 juni Ben je wel eens geopereerd in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht? Grote kans dat Wil dan je afspraak inplande of Rob je aan je bed kalmeerde. Nagenoeg tegelijk gaat het echtpaar Hazenberg met pensioen. Met een kleine brok in de keel, dat wel. ,,Het is een ongelofelijk gekke tijd om weg te gaan.”