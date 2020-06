Leidinggeven op afstand: ‘Duidelijk zijn is belangrijker dan aardig gevonden worden’

LIVESTREAM Zes miljoen aan steungeld belandde bij bedrijven die alsnog failliet gingen

24 juni Het UWV heeft in de coronacrisis aan 120 bedrijven geld overgemaakt die inmiddels failliet zijn gegaan. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljoen euro, ofwel 50.000 euro per bedrijf, meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.