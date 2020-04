Lege winkels, dus personeel wordt Instagrammer: ‘Het geeft ons een uitlaatklep’

Veel winkelpersoneel zit door de coronacrisis noodgedwongen thuis of -nog erger- wordt de laan uitgestuurd. Dat gaat niet op voor medewerkers van modemerk Vanilia. Zij hebben ander werk gekregen. Als fotomodel voor de campagnes, social mediabeheerder of virtueel kledingadviseur.

Ook al mogen kledingwinkels officieel wel open zijn, de afgelopen weken bleef het winkelend publiek toch grotendeels thuis. De winkels voelen dat helaas wel meteen in de portemonnee. Ook het Nederlands modemerk Vanilia met eigen designers, fabriek, 19 winkels en in totaal 650 man personeel.

Net na de aankondiging van de coronamaatregelen bleven de winkels van Vanilia nog wel open, maar vanwege de luwte werden dat in de tweede week al halve dagen. In week drie konden klanten alleen nog op afspraak komen winkelen. ,,De maatregelen veranderen wekelijks, we hanteren nu bijvoorbeeld weer een deurbeleid van 1 klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak’’, vertelt eigenaar Michel Hulzebosch.

Modellen

,,De vlag mag echt uit als we twee klanten per uur hebben. Daar word ik best verdrietig van.’’ Maar als doorgewinterde ondernemer met ruim 30 jaar ervaring, heeft Hulzebosch wel voor hetere vuren gestaan. ,,Dit is de vijfde crisis in mijn carrière, de retail is geen makkelijk vakgebied’’, zegt Hulzebosch.

Volgens de ondernemer word je vanzelf creatief in tijden van crisis. ,,Zonder voldoende omzet kan een bedrijf zijn kosten niet betalen en dus ook het personeel niet.’’ Hulzebosch bedacht allerlei manieren om de kledingadviseurs in de winkels aan het werk te houden. ,,Ik heb onder meer onze eigen mensen gevraagd om model te staan. Nu hebben we tenminste fotomodellen die bij onze doelgroep passen: van alle leeftijden en met allerlei maten.’’

Volledig scherm Jani werkt in de winkel van Vanilia en werd ingezet als fotomodel voor de campagne van het modemerk. © Vanilia

Extra functie

Ook het plaatsen van berichten op social media werd bij een aantal enthousiaste medewerkers neergelegd. Daniëlle Todd, store-manager van het filiaal in Maastricht, is een van die medewerkers. Ze merkte direct de gevolgen van de coronacrisis bij haar in de winkel. ,,Het is nu natuurlijk heel rustig in de winkel, normaal was het nu veel drukker geweest. Gelukkig komen sommige vaste klanten nog wel winkelen.’’

Omdat Todd en haar team altijd al met leuke sociale mediacontent kwamen voor Vanilia, werd haar gevraagd om deel uit te maken van het Social Team. Na een briefing met uitleg en tips van de marketingafdeling, konden Todd en haar collega’s aan de slag. ,,We maken nu foto’s en video’s vanuit het oogpunt van de winkel, dat is ontzettend leuk om te doen. Mijn collega’s komen ook met hele goede ideeën en zo leer ik ook weer veel.’’

Alle medewerkers van het Social Team zijn enthousiast over hun nieuwe extra functie, weet Todd. ,,We zijn blij dat we naar ons werk toe kunnen en blij dat we daar voldoende te doen hebben voor het bedrijf. Het geeft ons toch allemaal een doel en misschien ook wel een uitlaatklep in deze tijd.’’

Videobellen

Eigenaar Hulzebosch zet nu ook kledingadviseurs in om de klantenservice te bestieren in het weekend als het hoofdkantoor dicht is. Via de chatfunctie krijgen klanten dan direct contact met de winkel. Daarnaast lanceerde het modemerk een reserveringssysteem, waar klanten een een-op-een-afspraak kunnen aanvragen met een winkelmedewerker. ,,Dat gaat heel goed, onze adviseurs kunnen zo op veilige afstand stijladvies geven’’, vertelt Hulzebosch.

Nog nieuwer is de videoservice die Vanilia aanbiedt. Klanten kunnen via de service videobellen met een winkelmedewerker voor kledingadvies. Dat advies wordt gegeven op basis van wat de klant in de kast heeft hangen en de specifieke kledingwensen, net zoals bij personal shopping. De kledingstukken die bevallen, kunnen dan meteen besteld worden. Klanten die niet van videobellen houden kunnen whatsappen met de kledingadviseur.

Voorbeeld

Of Hulzebosch zichzelf als voorbeeld ziet voor andere werkgevers in de retail? ,,Ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met het stellen van een voorbeeld naar andere winkels, ik wil gewoon een bedrijf runnen dat zo leuk, goed en duurzaam mogelijk is.’’ Dat betekent voor Hulzebosch ook een goede werkgever zijn, voor iedereen. ,,Vanilia waardeert iedereen van het bedrijf, van het personeel in de naaiateliers tot de designers, alle werknemers zijn even belangrijk. Samen staan we werk, in deze periode hebben we dat juist nodig.’’

