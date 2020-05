Lasser Guido (28) zit boven het gemiddelde voor zijn functie: ‘Ik heb wel een beetje lopen bluffen’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Guido (28). Hij werkt 40 uur in de week als lasser.

Wat verdien je?

,,Mijn brutoloon is op het moment 3042 euro. Netto is dat ongeveer 2180 euro. Ik heb een contract van 38 uur in de week, maar ik maak elke week 40 uur. Mijn overuren worden omgezet in snipperdagen. Je moet ze wel in datzelfde jaar opmaken, anders ben je ze kwijt.”

Blij mee?

,,Ik ben er dik tevreden mee. Ik werk hier nu een half jaar en voorheen werkte ik ergens anders, ook als lasser en toen verdiende ik 2450 euro bruto. Netto was dat 1950 euro. Dus ik ben er goed op vooruit gegaan. Daar stond ik ook wel van te kijken. Het gemiddelde salaris is 2800 euro van iemand van mijn kwaliteiten, daar zit ik ook ver boven.”

Quote Ik ben op LinkedIn gaan kijken naar vacatures en toen kwam deze vacature voorbij. De eisen waren alsof het voor mij gemaakt was Guido (28), lasser

Waarom zocht je naar een andere baan?

,,Ik was niet meer tevreden bij mijn vorige werkgever. De werkdruk was hoog en de verwachtingen van mijn baas waren hoger dan wat ik kon bieden. Ik kreeg er privé ook last van. Ik kon de stress niet van me afzetten. Het was een klein bedrijf met weinig personeelsleden. Dan moet je iets meer je steentje bijdragen en ik vond dat het niet voldoende werd gecompenseerd. Toen ben ik op LinkedIn gaan kijken naar vacatures en kwam deze vacature voorbij. De eisen waren alsof het voor mij gemaakt was. Ik ben op gesprek geweest en alles was gelijk geregeld. Een maand later kon ik beginnen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, ze vroegen aan mij tijdens het gesprek: ‘Dan het belangrijkste, wat wil je verdienen?’ Ik noemde toen een nettobedrag van 2150 euro. En dat werd meteen toegezegd. Ik doe dit beroep nu tien jaar. Vanaf leerling ben ik begonnen. Ik weet dat ik sterk en goed ben. Ik dacht: ik kan meer verdienen met de kennis die ik heb. Daar hoort dit bedrag ook bij. Ik heb ook wel een beetje lopen bluffen. Ik wist dat het ruim boven het gemiddelde zit. Ik had van oudere collega’s begrepen hoe en wat. In december heb ik een cao-verhoging gehad en nu heb ik zelfs een tikje meer.”

Hoe was het dat ze gelijk akkoord gaven?

,,Ik heb me wel afgevraagd: had ik er een schepje bovenop moeten doen? Maar nee, ik heb absoluut geen spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Ik had al een bluf dat ik boven een gemiddelde zat en wat heb ik dan nog meer te wensen.”

Quote Mijn collega snapte dat ik meer verdien, omdat ik m’n werk ook waarmaak Guido (28), lasser

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Toevallig heb ik een maand geleden met een collega een gesprek gehad hierover. Hij verdient 2830 euro bruto. Ongeveer 200 euro bruto minder. Dat ik meer krijg komt denk ik omdat ik een tikje meer kennis heb, maar ik denk dat de belangrijkste reden is dat toen ik binnenkwam ze iemand nodig hadden. Ik vond het wel lastig om te vertellen dat ik meer verdien. Heb het subtiel proberen te vertellen. Ik zei eerst: weet niet of het slim is om te vertellen, want ik wil geen scheve ogen. En toen zei hij: mij maakt het niet uit, want ik ben tevreden. Hij zei dat hij het ook wel snapte, omdat ik m’n werk ook waarmaak. Verder hebben we het er niet meer over gehad. Dus ik denk niet dat het is blijven steken. Met andere collega’s heb ik het er niet over gehad.”

Zou je het willen weten?

,,Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit. Als iemand dezelfde kennis en kwaliteit heeft moet je qua loon dicht bij elkaar zitten, maar het is niet aan mij om dit aan anderen door te geven.”

Verdient Guido genoeg?



Leeftijd: 28

Aantal jaar werkervaring: 10

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: mbo 3

Functie: constructeur

Branche: techniek



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2212 euro. ,,Een heel stuk lager. Mijn salaris is aanzienlijk hoger. Ik mag niet klagen.” Check het zelf via de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank.



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.