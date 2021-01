‘Langere lockdown zou nieuwe klap zijn voor ondernemers’

Deel werkenden kan sinds corona meer zichzelf zijn op het werk

21 december We werken al driekwart jaar onder vreemde omstandigheden. Tijd om tegen het eind van het jaar de balans eens op te maken. Want hebben we het eigenlijk nog wel naar ons zin op het werk? Voelen we ons nog wel thuis én veilig binnen het bedrijf en het team? De coronacrisis lijkt een positief effect te hebben, laat nieuw onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank zien.