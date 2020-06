Langer partnerverlof: deze aanstaande vader krijgt óf 5 dagen óf 5 weken extra vrij

Voor Stijn Driessen (28) wordt het spannend de komende weken: zijn vrouw is op 3 juli uitgerekend om te bevallen van hun eerste kindje. Wordt hij vader voor 1 juli? Dan gaan de vijf weken extra partnerverlof - bovenop de vijf dagen die je nu al krijgt - aan zijn neus voorbij. ,,In eerste instantie denk je: wat goed dat die regeling er komt. Maar ik realiseerde me tegelijkertijd dat het voor ons wel eens heel tricky kan gaan worden.”

In de nieuwe regeling krijgen kersverse partners vijf weken aanvullend verlof op te nemen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind. Niet volledig doorbetaald, maar tegen 70 procent van het salaris. Het UWV - die deze uitkering verzorgt - heeft dit jaar 65 miljoen euro gereserveerd. De uitkeringsinstantie verwacht dat er 36.000 aanvragen zullen binnenkomen. ,,Wij zien dat partners bijvoorbeeld bellen met de vraag of ze straks recht hebben op het extra verlof. Of dit werknemers zijn die voor 1 juli uitgerekend zijn, valt niet te achterhalen”, laat een woordvoerder van het UWV weten. In 2021 gaat het UWV uit van 95.000 van dit soort aanvragen waarvoor een bedrag van 173 miljoen euro is ingecalculeerd.

Quote In eerste instantie denk je: wat goed dat die regeling er komt. Maar dit zou wel eens tricky kunnen gaan worden Stijn Driessen, aanstaand vader

Van twee dagen naar zes weken

Er is de laatste jaren veel ontwikkeling in verlof voor ouders. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners vijf werkdagen volledig betaald geboorteverlof. Vanaf 1 juli komen daar dus vijf weken aanvullend verlof bij. In de toekomst wordt het ouderschapsverlof verder uitgebreid. Vanaf 1 augustus 2022 krijgen beide ouders negen weken deels betaald verlof. Voor die weken krijgen ouders een uitkering voor 50 procent van het dagloon.

Driessen lacht: ,,Sommige mensen zeggen dat ik niet moet zeuren, zij kregen maar twee dagen. Maar vanuit mijn perspectief is dat natuurlijk anders, al vallen er natuurlijk altijd mensen net buiten de boot. Ook als je het gefaseerd zou invoeren, is dat het geval.” Toch hoopt hij dat het in zijn geval goed komt: ,,Ik ben er oprecht van overtuigd dat het uitgebreide verlof recht doet aan mijn rol als vader en dat het in de beginfase heel belangrijk is om aanwezig te zijn.” Hij neemt de eerste maand na de geboorte daarom sowieso vrij, heeft hij besloten, ongeacht de geboortedatum.

Quote Sommige mensen zeggen dat ik niet moet zeuren, zij kregen maar twee dagen Stijn Driessen

Tegemoetkoming

Driessen legde de situatie ook al voor aan zijn werkgever, IG&H Consulting in Utrecht. ,,Ik heb toen gezegd dat we met twee situaties rekening moeten houden: dat de kleine komt voor 1 juli, of dat de kleine komt na 1 juli. Mijn werkgever kwam vrij snel zelf met het voorstel dat als de baby wordt geboren vóór 1 juli, hij me als tegemoetkoming een week extra verlof geeft tegen 70 procent van mijn loon. Het is een sociaal betrokken werkgever.”

,,We zijn natuurlijk vooral bezig met de geboorte van ons eerste kind, en wanneer dat precies is, komt op de tweede plaats. Maar grappend zeggen we wel: blijf nog maar even binnen tot 1 juli. Dat is voor mij een stuk beter”, zegt Driessen. Goed nieuws voor hem en zijn partner: de verloskundige denkt dat het nog wel even gaat duren. ,,Daar houden we ons aan vast.”