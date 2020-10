Kun je ontslagen worden voor te laat komen op je werk?

Baan kwijt door corona Gerna moest vertrekken, maar vond een nieuwe baan in een sector waarin nu genoeg te doen is

25 oktober Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Gerna de Wit (54) uit Meppel was teamleider bij een projectbureau. ,,Al in maart voelde ik: ‘dit gaat niet goed’.”