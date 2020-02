Kim (35) is ballonnenclown: ‘Ik heb het mooiste werk van de wereld’

CBS: Meer vrouwen hebben een fulltime­baan, managers draaien gemiddeld meeste uren

20 februari In 2019 had 27 procent van de vrouwen een fulltimebaan, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat is een lichte stijging ten opzichte van drie jaar eerder: in 2016 was dat nog 25 procent. Werkenden in de agrarische sector en managers draaien gemiddeld de langste werkweken.