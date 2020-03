Kabinet steekt vele miljarden in noodpakket om coronacrisis te bestrijden

Wat eerst nog een steunpakket moest heten, werd gisteravond alsnog omgedoopt tot ‘noodpakket banen en economie’. Het kabinet laat alle zuinigheid varen en smijt volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) met ‘vele miljarden’ om de coronacrisis te bezweren. Hoewel de ‘reddingsboei’ in eerste instantie tijdelijk is – het gaat om een overbruggingsperiode van drie maanden – zullen de maatregelen worden uitgebreid als dat nodig is, stelt hij.

De komende drie maanden zal het pakket tussen de 10 en 20 miljard euro gaan kosten. Maar dat kan veel meer worden, aldus Hoekstra. ,,Nog een groot aantal maanden daarna. Alleen als dit onverhoopt een veel langere crisis zal worden, moeten we de bakens gaan verzetten.’’

Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is het pakket bedoeld om te zorgen dat ‘mensen hun baan en inkomen behouden en bedrijven overeind blijven’.

Overboord

Om dat te bereiken gooit het kabinet het bestaande arsenaal aan crisisbestrijdingsmiddelen overboord. Zo gaat de huidige regeling voor deeltijd-WW onmiddellijk op slot en komt daar een nieuw noodfonds voor in de plaats. Bedrijven die plotseling veel minder omzet hebben kunnen daar een beroep op doen. Zij krijgen dan voor een periode van drie maanden maximaal 90 procent van de totale loonsom vergoed en kunnen ook een voorschot krijgen. Wel stelt de regering als voorwaarde dat personeel niet ontslagen wordt en dat lonen worden doorbetaald.

Daarnaast komt er directe steun aan bedrijven die zwaar getroffen zijn omdat ze noodgedwongen dicht zijn, zoals de horeca, of omdat ze kampen met massale annuleringen, zoals de reisbranche. Omdat zij hun gemiste omzet niet later kunnen inhalen komt het kabinet met een compensatieregeling. Volgens Wiebes gaat het om een vast bedrag van circa 4000 euro over drie maanden. Welke sectoren precies in aanmerking komen wordt later bekend. Met gemeentes wordt overlegd of lokale aanslagen, in het bijzonder de toeristenbelasting, stopgezet en ingetrokken kunnen worden.

Wiebes: ‘onhandig’

Ook komt er een tijdelijke, versoepelde regeling voor inkomensondersteuning aan zzp’ers, zodat zij de huur en de boodschappen kunnen betalen, aldus minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Iedere zelfstandige die ineens geen inkomen meer heeft (bijvoorbeeld werknemers in de horeca) kan bij de gemeente een aanvulling aanvragen tot bijstandsniveau. Die gift hoeft niet te worden terugbetaald als achteraf het inkomen toch hoger blijkt uit te vallen.

Ook wordt er geen rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner of het vermogen dat de zelfstandige heeft. De regeling geld in principe voor de komende drie maanden en wordt nog nader uitgewerkt.

Veel zzp’ers reageerden afgelopen weekend nog verbolgen op uitspraken van minister Wiebes. Die zei in WNL op Zondag dat bij zelfstandigen die plotseling zonder opdrachten zitten sprake is van ‘ondernemersrisico’ en dat zij daardoor niet in aanmerking komen voor deeltijd-ww. Dinsdagavond stelde Wiebes dat hij zich ‘onhandig’ heeft uitgedrukt en dat het noodpakket waar het kabinet de afgelopen tijd aan heeft gewerkt óók voor zzp’ers is bedoeld.

Mondkapjes

Volgens minister Koolmees vormen zzp’ers ‘de frontlinie bij zwaar weer’ en laat het kabinet hen ‘niet in de kou staan’. Wel roept hij hen op nog even geduld te hebben en ‘niet morgen al’ naar de gemeente te stappen om inkomensondersteuning aan te vragen. Koolmees: ,,We hebben tijd nodig om de regeling netjes neer te zetten.”

Minister Hoekstra maakte verder bekend dat ‘alle ondernemers’ uitstel van belasting kunnen krijgen. De invordering wordt dan meteen gestopt en de invorderingsrente van 4 procent die normaal moet worden betaald als men te laat is gaat tijdelijk naar ‘bijna nul procent’. Het gaat daarbij om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. De overheid stelt zich bovendien voor een bedrag tot 1,5 miljard euro garant voor bedrijven zodat zij makkelijker een lening bij de bank kunnen krijgen.

Hoekstra kondigde verder aan dat eventuele kostenstijgingen in de gezondheidszorg zullen worden opgevangen via de schatkist. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra materiaal zoals mondkapjes en budgetten voor omscholing van zorgpersoneel. Hoekstra: ,,Wij zullen ziekenhuizen en artsen in staat stellen hun werk te doen.”