Jonge werknemer wil hulp bij omgaan met werkstress

Wie werkt moet om zien te gaan met werkstress. Meer dan hun oudere collega's verwachten jongere werknemers daarbij hulp van de werkgever, blijkt uit onderzoek. Zij zien ook wel wat in massages onder werktijd of een hond op kantoor om hen te helpen ontspannen.

Stress hoort er voor de Nederlandse werknemer bij, zo blijkt uit het onderzoek uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar Menzis. Van de duizend ondervraagden zegt 88 procent gewoon door te werken als ze stress ervaren. Is dat wel verstandig? ,,Stress wordt negatief neergezet maar is niet per se slecht. Het helpt je ook om beter te presteren", zegt communicatieadviseur Marike Wijnberg van Menzis.

Maar waar een beetje druk gezond voor je is, is overmatige stress wel schadelijk: langdurige stress kan leiden tot gezondheidsklachten. In het onderzoek zegt een op de vijf werkenden zich weleens ziek gemeld te hebben vanwege stress.

Wat jongere en oudere werknemers verwachten als het aankomt op stresspreventie, verschilt. Zo wil een derde van de jongeren onder de 30 jaar dat de werkgever een coach beschikbaar stelt om stressgerelateerde klachten te bespreken. Bij 40-plussers is dit 17 procent. Werknemers onder de dertig zien ook wat in een wekelijkse stoelmassage op het werk (24 procent stemt voor) of een hond op kantoor (22 procent) om hen te helpen ontspannen.

Quote Dertig jaar geleden kwam de term burn-out nauwelijks voor Marike Wijnberg, Menzis De oudere werknemer lijkt wars te zijn van stressverminderende maatregelen. Vooral het contrast met de werknemers van 60 jaar en ouder is groot. Van hen zegt 61 procent helemaal geen extra maatregelen te hoeven tegen stress.

Jongeren meer bewust

Volgens Wijnberg zijn jongeren zich meer bewust van de gevolgen van te veel stress. ,,Dertig jaar geleden kwam de term burn-out nauwelijks voor. Nu is dat anders. Mensen komen er ook eerder mee naar buiten dat ze ergens last van hebben. We gaan ook steeds meer inzien dat wat er op sociale media voorbij komt eigenlijk alleen maar het goede nieuws is.’’

Die aandacht heeft geleid tot een verschuiving van de maatschappelijke tolerantiegrens als het op stress aankomt. ,,We gaan ons afvragen wat eigenlijk normaal is. Hoeveel stress moet je aankunnen? Als we constateren dat dat bij onze werkgever te veel is, moet die er ook iets aan doen.’’

De jongeren lijken een groter rechtvaardigheidsgevoel te hebben. ,,Als ze bijvoorbeeld niet eerlijk en respectvol behandeld worden, krijgen ze daar stress van. Eerder dan een oudere werknemer vinden ze dat daar iets aan moet gebeuren. Zo niet, dan vertrekken ze. Het speelt ook mee dat de oudere werknemer vaak al jaren op dezelfde werkplek zit waar het er al even lang hetzelfde aan toe gaat. Die denken misschien minder na over verandering en zijn minder geneigd weg te gaan.”

Maar een overstap naar een andere werkgever helpt je nog niet aan stress te ontsnappen. Stress is namelijk een persoonlijk iets. ,,Wat voor de een te veel is, kan een ander nog prima hebben. De werkgever kan daarom geen pasklare oplossing bieden die voor iedereen effectief is. Wat eigenlijk nodig is, is een individuele aanpak.”

App

Menzis lanceerde een jaar geleden een gezondheidsprogramma met app en website om te helpen gezonder te leven. ,,Met zelfinzicht kun je voorkomen dat er echte gezondheidsproblemen ontstaan. Afhankelijk van de antwoorden die je geeft op de vragen van een digitale coach krijg je gezondheidsadvies op maat. Je vindt er onder meer ondersteuning om meer te bewegen en te stoppen met roken maar ook om meer te ontspannen.’’

Bedrijven kunnen thema’s toevoegen aan het programma. ,,In verschillende soorten werk heb je andere dingen die nadelig kunnen zijn. Bij kantoorwerk heb je bijvoorbeeld het gevaar dat je te lang naar je scherm zit te kijken. In de app is er een onderdeel dat je helpt die tijd te beperken. In de zorg heb je vaak te maken met onregelmatige werktijden. Het programma kan werknemers adviseren hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.’’