Jonge baas herkent stress niet goed genoeg op de werkvloer

Vooral jongere leidinggevenden hebben moeite stress bij hun medewerkers te signaleren, zo blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Hays. Voor dit onderzoek beantwoordden ruim 1000 werkzame Nederlanders vragen over stress en werkdruk. Zo’n 9 op de 10 ondervraagden zegt weleens stress te ervaren tijdens hun werkzaamheden. Van de leidinggevenden ziet 51 procent regelmatig stress binnen hun teams. De meerderheid van de managers tot 40 jaar (57%) zegt echter niet te weten hoe zij signalen van stress bij anderen kunnen herkennen.

De oorzaak zou volgens Robert van Veggel, directeur van Hays, kunnen liggen aan een gebrek aan ervaring. ,,Jongere managers zijn vaak meer taakgericht dan mensgericht. Teams werken altijd onder een bepaalde druk. Managers accepteren vaak dat stress erbij hoort. Af en toe kan dat ook, maar de druk moet niet structureel te groot worden. Verzuim is namelijk niet alleen een enorme kostenpost. Als er iemand uitvalt met een burn-out, dan verhoogt dat ook weer de druk op de andere teamleden die het werk moeten opvangen. Managers moeten daarom getraind worden om symptomen van overmatige stress en burn-out te herkennen.’’

Humeurig

Op wat voor tekenen moeten managers leren letten? ,,Overmatig verzuim en vermoeidheidsklachten kunnen duiden op een burn-out, maar ook als iemand regelmatig humeurig is, kan dat een teken zijn. Het is belangrijk er dan niet omheen te praten. Vraag wat er aan de hand is,’’ stelt Van Veggel. ,,Jongere managers hebben soms niet zo veel oog voor de factoren buiten het werk die stress veroorzaken. Spreek medewerkers af en toe één op één en vraag hoe het gaat, ook thuis. Je hoeft echt niet te vragen hoe het staat met het huishoudpotje, maar wees je er bewust van.’’

Kunnen werkgevers iets doen om overmatige stress en, nog erger, een burn-out bij medewerkers voor te zijn? Volgens MKB Servicedesk wel, dat er een handleiding over heeft uitgebracht.

Om een burn-out te voorkomen, moeten medewerkers volgens het MKB niet alleen voldoende rust krijgen, maar ook hulp krijgen om energie uit hun werk te halen. Wat iemand daar voor nodig heeft, verschilt per persoon: ,, De één vindt het prettig om een dag in de week thuis te werken, terwijl de ander juist veel energie haalt uit een goede werksfeer.’’ Het kan ook helpen om werknemers zelfstandig te laten bepalen wat ze nodig hebben om stress de baas te blijven. ,,In de praktijk komt het erop neer dat je samen met je werknemer kijkt welke taken bij hem passen en wat voor werkzaamheden hij graag zou willen toevoegen aan zijn functie.’’

Energieniveau

Een naderende burn-out maakt zich kenbaar door een verandering in het gedrag van de werknemer. ,,Eigenlijk begint het al wanneer iemands betrokkenheid minder wordt en zijn energieniveau lijkt af te nemen. Zit een werknemer lekker in zijn vel, dan is hij energiek en bereid die energie in het werk te stoppen.’’ Iemand met een beginnende burn-out zal meer afstand nemen van het werk. Managers moeten letten op werknemers die hun rol op het werk niet meer goed kunnen vervullen, vaker geïrriteerd reageren, minder initiatief nemen en negatiever worden in hun houding tot het werk.

Als een medewerker deze symptomen vertoont, kan de manager de volgende stappen nemen:

1. Vraag je werknemer hoeveel tijd hij nodig heeft om bij te komen na een werkdag. Is dat langer dan een uur, dan kan dat een teken zijn van een dreigende burn-out.

2. Check bij je werknemer hoe de balans is tussen taken die energie kosten en de taken die energie geven.

3. Merk je dat je werknemer veel taken schaart onder energievragende taken, vraag hem dan of dit komt door het werk zelf of zijn persoonskenmerken (geen ‘nee’ durven zeggen, onvoldoende kunnen doseren).

4. Herken je meerdere van bovenstaande alarmsignalen, spreek dan je zorgen richting je werknemer uit en schakel een bedrijfsarts of andere professional in. Bij aanwezige burn-outverschijnselen volgt een professionele behandeling.