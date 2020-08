Johnny (25) zat op speciaal onderwijs en is nu afgestudeerd fysiotherapeut: ‘Ik heb me bewezen’

Vorige week mocht Johnny Keesman (25) het felbegeerde papiertje in ontvangst nemen waar hij al die jaren zo hard voor had gewerkt. Eindelijk mag hij aan de slag als fysiotherapeut. Een carrièrepad dat zijn omgeving hem altijd had afgeraden: hij zou er niet slim genoeg voor zijn.

Afgelopen week deelde Johnny Keesman (25) uit Leiden zijn succes en zijn verhaal op LinkedIn. Gewoon omdat hij zo trots is op zichzelf en blij is dat hij tóch fysiotherapeut kan worden. ,,Ik had het niet verwacht, maar dat liep een beetje uit de hand. Na een aantal dagen had ik al 5000 likes. Ik dacht: meer zullen het er wel niet worden. Maar inmiddels zijn het een miljoen weergaven.”

In het bericht vertelt hij dat hij al van jongs af aan fysiotherapeut wilde worden. Maar dat hij op de basisschool te horen kreeg dat hij die droom beter kon opgeven.

Basisschool

Hoewel Keesman op een reguliere basisschool begint, moet hij in groep 3 naar het speciaal onderwijs omdat hij niet helemaal kan meekomen. ,,Ik deed te lang over mijn werk. Door mijn dyslexie kreeg ik mijn taken niet op tijd af, daardoor dachten ze dat ik het niet kon. Maar ik heb gewoon wat meer tijd nodig.”

Aan het einde van de basisschool krijgt hij vmbo-basis als advies. Keesman weet dat hij naar de havo moet om fysiotherapeut te worden. Een dergelijke opleiding vind je namelijk niet op mbo-niveau. ,,Zowel mijn docent als mijn ouders zeiden: ga maar op zoek naar een andere droom. Als je dat van je ouders moet horen, is dat wel zwaar. Maar zij hebben nooit een opleiding gedaan en zijn na de middelbare school meteen gaan werken. Die wisten waarschijnlijk ook niet beter.”

Quote Zowel mijn docent als mijn ouders zeiden: ga maar op zoek naar een andere droom Johnny Keesman

Buitenbeentje

Keesman wordt door zijn ouders naar een agrarische school gestuurd, waar zijn oudere zussen en broer ook op hadden gezeten. ,,Ik wilde eigenlijk liever naar een school waar veel met sport wordt gedaan. Op de agrarische school voelde ik me een buitenbeentje.” Na het behalen van zijn vmbo-diploma mag Keesman gelukkig wel zelf een school kiezen. Dat wordt een mbo waar hij Sport en Beweging kan gaan studeren.

Op die opleiding heeft hij het enorm naar zijn zin. Keesman kiest voor een studierichting met fitness en personal training en zo komt hij ook in aanraking met de medische kant van sport. ,,Dat vond ik het leukst en het voelde als een bevestiging dat ik echt fysiotherapeut moest gaan worden. Alleen een mbo-diploma was ook goed geweest, maar mijn ambitie lag nog steeds bij fysiotherapie, dus ik moest doorstuderen.”

Na het mbo stroomt hij door naar de Hogeschool Leiden waar hij fysiotherapie kan gaan studeren. Het eerste jaar op het hbo vindt Keesman best spannend. ,,Ik twijfelde eraan of ik het wel kon. Mijn omgeving heeft me daar onzeker over gemaakt. Maar gelukkig had ik vanaf het mbo steeds meer vertrouwen in mezelf gekregen.” Binnen een jaar haalt hij door keihard te studeren zijn propedeuse. ,,De focus lag op het halen van genoeg studiepunten. Ik ben daarom bewust ook niet bij een studentenvereniging gegaan zodat ik het zou redden.”

Quote Mijn omgeving heeft me onzeker gemaakt. Maar gelukkig had ik vanaf het mbo steeds meer vertrouwen in mezelf gekregen

Topsporters

Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen: Keesman slaagt met vlag en wimpel voor het hbo. Het bericht dat hij op LinkedIn plaatste heeft hem al veel gesprekken met praktijken opgeleverd waar ze hem graag willen hebben als fysiotherapeut. ,,Door de vele reacties ben ik nu in de positie om te kunnen kiezen. Ik kan kijken wat het beste bij mij past. Mijn droom is om met topsporters te werken. Ik verwacht niet dat ik meteen in die positie terechtkomt, dus ik blijf gewoon doorgaan tot ik dat heb bereikt.”

Naast veel potentiële werkgevers, reageren ook veel lezers die zich herkennen in zijn verhaal. Hij hoopt dan ook dat hij zo mensen kan aanzetten om toch door te zetten als andere zeggen dat je iets niet kunt. Voor docenten heeft hij ook nog wel een advies: ,,Zeg nooit tegen een leerling dat hij zijn droom op moet geven. Omdat ik altijd een sportmentaliteit heb gehad, had ik zoiets van: ik zal jullie eens bewijzen dat ik het wel kan.”

