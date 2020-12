John (59) verloor zijn baan en kreeg kanker: dit bedrijf gaf hem een nieuwe start

Pakketbe­zor­ger Melvin kon niet meer tegen pesterijen en racisti­sche grappen in 'zijn' wijk

20 november Pakketbezorger Melvin van Dijk uit Zevenaar hield van zijn werk. Met plezier bracht hij pakketten rond in de Arnhemse volkswijk Klarendal. Maar vanwege zijn huidskleur was hij niet op alle adressen even welkom. Hij deed zijn best de discriminerende grappen en pesterijen zo lang mogelijk te negeren, tot hij echt niet meer kon. ,,Je wordt uiteindelijk zo moe van je schrap zetten de hele tijd.’’