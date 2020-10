Instromen in de bouw kan (bijna) iedereen: ‘Ondanks de pandemie nog veel kansen’

Max wist een aantal jaar geleden niet wat hij wilde doen en besloot op reis te gaan naar Australië en Nieuw-Zeeland. Hier deed hij veel praktische werkervaring op en kwam er zo achter dat hij een doener is. Hierop ging de toen 24-jarige Max een opleidingstraject aan in de bouwsector en is hij inmiddels monteur laagspanning bij Siers Groep. Hij raadt anderen die twijfelen over de volgende stap in hun carrière aan ook een opleidingstraject te volgen.

Leidinggevende monteur

Anderhalf jaar na zijn deelname aan het programma heeft Max zijn eerste MBO-opleiding Monteur Laagspanningsdistributie afgerond en is hij inmiddels bezig met zijn tweede MBO-opleiding Eerste Monteur Laagspanningsdistributie. Hiermee groeit hij door tot leidinggevende monteur. ,,Het traject is heel motiverend.” Vooral de duidelijkheid spreekt hem erg aan. ,,Op de middelbare school had ik veel moeite om me te concentreren, maar nu ik meteen zie waar ik het voor doe kan ik makkelijk doorpakken.”

Quote Durf in het diepe te springen en voor je het weet ben je anderhalf jaar bij een bedrijf aan het werk Max Falter, Zij-instromer

Volgens Max is het uitproberen van verschillende functies de manier om erachter te komen welke kant je op wilt. ,,Zo kom je altijd wel iets tegen dat jouw aandacht trekt”, vertelt hij. ,,Vanuit daar kun je dan een richting kiezen. Durf in het diepe te springen en voor je het weet ben je anderhalf jaar bij een bedrijf aan het werk.”

De grootste verrassingen voor zij-instromers zijn volgens Falter en Colijn de diversiteit van de branche. ,,Ik had eerder willen beseffen dat de bouw in Nederland zo veelzijdig is”, vertelt Max. ,,Dat het zo breed en groot is heeft me verbaasd. Je kunt echt alle kanten op.”

Praktijk en theorie

Er is plek voor mensen met zowel een praktische als een theoretische achtergrond, benadrukt Colijn. ,,Iemand als Max weet heel goed wat hij wil en heeft al veel vaardigheden en competenties vergaard in andere richtingen. In zo'n geval kun je met een kort en praktisch traject iemand al naar een functie brengen waarin diegene zich verder ontplooit.”



Een instroomtraject is anders voor theoretisch opgeleide kandidaten, die meer instappen in een managementfunctie. ,,Deze mensen hebben veel kennis en kunde bij zich, maar hierbij is het de uitdaging om hen binnen de bouwwereld op de juiste plek te krijgen.”

De tv-serie Je Gaat Het Maken is onderdeel van het gelijknamige instroomprogramma, opgericht door Bouwend Nederland. Meer info over werken in de bouw en infrastructuur, opleidingen en mogelijkheden voor zij-instromers vind je op hun site.

Instromen in de bouw is volgens Colijn dus heel haalbaar, zolang kandidaten zich maar bewust zijn van de investering die ze in zichzelf moeten maken door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. ,,Het traject kost veel tijd en energie", vertelt hij. Max bevestigt dit en benadrukt dat vooral motivatie en de durf om de stap te maken belangrijk zijn. ,,Ik heb geluk dat het zo goed bevalt, maar dat komt ook doordat ik er met een positieve instelling aan ben begonnen.”

Drones en BIM-modellen

Dat zij-instromers zo welkom zijn in de bouw komt volgens Colijn onder meer door de vergrijzing en innovatie in de sector. ,,Ondanks de pandemie zitten er in deze branche nog enorm veel kansen. We hebben die zij-instromers echt keihard nodig om de tekorten op te vullen", aldus de coach.



,,Je ziet veel innovatie binnen de bouwwereld", gaat hij verder. ,,Dit gaat over nieuwe functies, maar ook over de manier waarop we bouwen en de materialen die we gebruiken.” Als voorbeeld van een functie die dankzij innovatie is ontstaan noemt hij BIM-modelleur. ,,Daar spraken wij vijf jaar geleden nog maar sporadisch over. Hetzelfde geldt voor het inzetten van drones in de bouw, dat is ook relatief nieuw.”

De tv-serie Je Gaat Het Maken is vanaf zaterdag wekelijks te zien op RTL4 om 17.00 uur.

Ook instromen in de bouw? Dit zijn de belangrijkste tips van Max en Erik:



1. Steek tijd in je oriëntatie, bijvoorbeeld met een loopbaancoach. Breng in kaart waarom je graag in de bouw wilt werken, wat je interesses zijn en waar je goed in bent.



2. Doe praktijkervaring op door je op te geven voor meeloopdagen en stages, zo ontdek je wat echt bij je past.



3. Overweldigd met alle keuzes? Ga in gesprek met een opleiding in de bouwwereld om een beter beeld te krijgen van alle mogelijkheden.



4. Heb je een functie uitgeprobeerd en bevalt het niet? Houd in je achterhoofd dat er veel doorgroeimogelijkheden zijn naar een andere rol die je misschien wel leuk vindt.



5. Blijf tijdens het opleidingstraject in gesprek gaan met je leermeester en vraag advies wanneer je vastloopt.



6. Ga ook in gesprek met werkgevers als je eigenlijk geen specifieke bouwkundige opleiding hebt gevolgd. In managementposities is het vaak belangrijker om bijvoorbeeld goed te zijn in het coachen van anderen.

