‘Iedereen haat files, ik wil er juist graag in staan’

,,Toen ik niet aan het werk was, miste ik de structuur”, vertelt verpleegkundige Amanda Dewnarain (28). ,,Alle keukenkastjes en hoekjes thuis had ik al schoongemaakt. Ik stond 's ochtends voor het raam en was jaloers op de mensen die in de voorbijrijdende Randstadrail zaten. Ik wilde ook in die stinkende, zwetende menigte staan, gewoon om er bij te horen.” Dewnarain kreeg op haar 21ste een Wajong-uitkering, door een eetstoornis was ze lang niet in staat om te werken of haar opleiding af te ronden.