Houd je hoofd leeg: ‘Je brein is geen kast waar je eindeloos dingen in kunt gooien’

Warhoofd

Maar als dat brein zo wonderlijk geniaal is, hoe kan het dan dat ik zo’n warhoofd ben, zul jij je misschien afvragen. Dat ligt aan hoe je je verstand gebruikt. Onze hersenen zijn heel goed in sommige dingen – problemen oplossen, creatief denken, ons aanpassen aan wat er nodig is en wat van ons verwacht wordt. Maar zo slim als het is, in andere dingen is je schedelpan een sufferd. Aandachtig luisteren bijvoorbeeld, terwijl je maag knort. Of je aandacht verdelen tussen Whatsapp en de snelweg. Multitasken, dat lukt dan weer niet. En in dingen tegelijk in ons hoofd vasthouden zijn we ook niet al te best.