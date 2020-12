Horecamedewerkers Mitch (26) en Eric (52) vonden nieuwe baan bij coronatestlijn: ‘Geeft enorm veel voldoening’

Testlijnmedewerkers Mitch van Dongen (26) en Eric Petit (52) werkten hiervoor beiden in de horeca. Van Dongen verloor zijn baan als bedieningsmedewerker en Petit zette zijn freelance opdrachten on hold. Ze vonden daarna allebei via Teleperformance een baan bij de telefoonlijn van de GGD.

Duikplank

Petit zit al vanaf de start van het project achter de telefoon. ,,Mijn vriendin werkt in de zorg en ik zag van dichtbij hoeveel hectiek corona opleverde. Ik wilde ook iets bijdragen. Maar omdat ik geen medische achtergrond heb, moest het iets laagdrempeligs zijn.” Omdat zijn toekomst als freelancer in de horeca toch erg onzeker was geworden door het uitbreken van de crisis, besloot hij zijn opdrachten te cancelen en zich aan te melden bij de coronatestlijn.

Volledig scherm Eric Petit zit achter zijn laptop klaar om mensen te woord te staan die naar de coronatestlijn bellen. © Privé-archief

Zijn nieuwe werk was wel even wennen. ,,Het is heel ander soort werk en een heel ander onderwerp. En op het moment dat ik erbij kwam, moest het hele project nog uit de grond gestampt worden. Ik kwam er op woensdag bij en die maandag daarop zou de lijn al open gaan. Het was leuk om het met de hele groep voor elkaar te krijgen. Voor ons voelde het als een hoge duikplank waar we met z’n allen vanaf moesten springen.”

Quote Ik kwam er op woensdag bij en die maandag daarop zou de lijn al open gaan Eric Petit, klantcontactmedewerker Horecatestlijn

Twee weken

Degene die de wervingsactie in goede banen moest leiden is Liesbeth Polman, hr-directeur van Teleperformance. Het klantcontactbedrijf kreeg halverwege mei te horen dat ze de partner zouden worden van de GGD bij het opzetten van de coronatestlijn. ,,We voelen ons enorm vereerd. Maar het was hard werken. Nadat we het contract hadden getekend, hadden we nog twee weken de tijd om mensen te vinden en te trainen. Normaal gesproken doen we daar acht weken over.”

Op 1 juni moesten er minstens 1200 werknemers klaar zitten om de telefoon op te nemen. ,,Wij hadden de wervingscapaciteit niet om al die mensen te vinden. Dus we hebben twee uitzendbureaus, Olympia en Young Capital, gevraagd om ons te helpen. Uiteindelijk hebben we samen 1400 mensen gevonden. Inmiddels is dat opgeschaald naar 6000 mensen.”

Ouderen

Mitch van Dongen zit bij een van de nieuwste groepen bellers. Hij werkt sinds een maand via Teleperformance voor de GGD-lijn. ,,Ik ben in juli mijn baan kwijtgeraakt. Nadat ik me bij het UWV had gemeld, ben ik gaan solliciteren op allerlei functies. Zo ben ik hier terechtgekomen. Ik heb het prima naar mijn zin.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Mitch van Dongen (26) aan het werk als medewerker van de coronatestlijn. © Privé-archief

Het interessantste aan het werk vindt Van Dongen het contact met de vele verschillende mensen. ,,Je hebt veel leuke gesprekken, maar ook hele treurige. Ik had laatst iemand aan de lijn die net een partner had verloren aan corona. Je bent op dat moment naast afspraakplanner ook een luisterend oor voor iemand. Mensen willen hun verhaal aan je kwijt.” Het werk voelt een beetje als een vervanging van zijn horecabaan, vindt Van Dongen. ,,Nu je niet meer voor blije gezichten in de horeca kunt zorgen, is het fijn om toch via de telefoon leuk contact te hebben met mensen. Vooral ouderen vinden dat praatje heel fijn, merk ik.”

Quote Nu je niet meer voor blije gezichten in de horeca kunt zorgen, is het fijn om toch via de telefoon leuk contact te hebben met mensen Mitch van Dongen, klantcontactmedewerker

Empathisch

Soms zitten er ook minder makkelijke gesprekken bij, vertelt Petit. ,,De emoties zijn heel verschillend. De een heeft haast en is ongeduldig, maar iemand die zich zorgen maakt wil vooral graag even tegen je aan kletsen. Het is routinewerk, maar door de verschillende contacten zit er ook veel variatie in.”

Het werk is niet voor iedereen weggelegd, zegt Polman. ,,Je moet een groot empathisch vermogen hebben. Je moet kunnen meebewegen met iemands emoties. De ene beller wil het zakelijk houden, met een ander praat je op een meer persoonlijk niveau. We hebben van tevoren heel goed gekeken naar of iemand dit goed kan inschatten.”

De tekst gaat verder onder de vacaturetool.

Met een eventuele derde golf in het vooruitzicht is er voor de coronatestlijnmedewerkers nog genoeg werk. ,,Ook als het vaccinatieprogramma gaat lopen, is er nog genoeg te doen. We zijn er dus nog wel even zoet mee.” Polman hoopt de medewerkers wat meer vastigheid te kunnen geven door ze in dienst te nemen. ,,We zijn afspraken aan het maken voor de overname van uitzendkrachten. Zo kunnen we wat meer perspectief voor de toekomst bieden.”

Van Dongen weet in ieder geval dat hij wil blijven werken als klantcontactmedewerker. ,,Of het project door blijft lopen hangt af van de afspraken die met de GGD gemaakt zijn. Maar ik vind het leuk werk, dus ik zou graag willen blijven.”

Ook Petit wil het werk blijven doen. ,,Het is leuker dan ik had gedacht. Ik vind het fijn om maatschappelijk van belang te zijn. Dit geeft me enorm veel voldoening en heeft me ook aan het denken gezet. Als het weer kan en mag wil ik het werken in de zorg gaan combineren met mijn freelance opdrachten in de horeca en catering.”

Ook in de coronateststraten is er werk genoeg. De medewerkers van deze teststraat laten zien hoe hun werkdag eruit ziet:

