Henriette (59) werkt met vroeggeboren baby’s: ‘Ouders vragen of ze hun kind wel vast mogen houden’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Henriette van Zanten (51), verpleegkundige neonatologie.

Hoe lang doe je dit werk al?

,,In 1998 ben ik begonnen als verpleegkundige op de afdeling neonatologie van het LUMC. Daarvoor werkte ik op de intensive care voor volwassenen. Ik heb de overstap gemaakt, omdat ik betekenisvol aan het werk wilde voor de allerjongsten van de samenleving.”

Iets voor de allerkleinsten kunnen betekenen, is dat wat je werk zo mooi maakt?

,,Het gaat niet alleen om het kind, maar ook om de ouders. De ouders komen ineens in een crisissituatie terecht die ze van tevoren niet aan zagen komen. Door ouders erbij te betrekken maak je het verschil. Ouders moeten allerlei handelingen verrichten om hun kind te kunnen zien: de gordijntjes een beetje opzij, de deurtjes van de couveuse openmaken. Dit kan afstand geven waardoor sommige ouders vragen of zij hun kind mogen aanraken. Natuurlijk mag dat, ik vind het juist heel belangrijk dat ouders in die fase een band opbouwen met hun kind. Maar omdat deze wereld heel vreemd is voor hen - het kind ligt in een donkere couveuse - zijn ze terughoudend. Wij helpen ouders daar graag bij.”

De tekst gaat verder onder de vacaturetool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zijn vast gezinnen die je meer bij zijn gebleven dan andere.

,,Ieder gezin heeft iets speciaals. Maar de kinderen die het langst op de afdeling liggen, die blijven je misschien nog wel het meest bij. Als ze uiteindelijk bij ons weggaan, wordt een kind in de meeste gevallen overgeplaatst naar een algemeen ziekenhuis. Wij maken dus niet mee dat ze naar huis gaan. Maar ik ben wel trots als kind en ouders het goedmaken als ze overgeplaatst worden. Dan ben je echt trots op je werk.”

Hoor je daarna nog weleens wat van de kinderen?

,,Ja, veel ouders sturen ons nog een kaartje, bijvoorbeeld op de eerste verjaardag van het kind. Een moeder van een kind dat hier jaren geleden gelegen heeft, stuurt ons nog elk jaar een speciaal bulletin, een samenvatting van hoe het met hun zoon gaat. Die jongen is inmiddels 20 jaar. Dat zijn moeder de moeite neemt om ons dit te sturen is toch mooi.”

Maar de verhalen zijn zeker niet altijd positief...

,,We zien ook ouders die het eind van een kinderleven mee moeten maken. Dat gebeurt ook. Je bent dan als verpleegkundige niet minder van betekenis. Het verdriet en de wensen van de ouders staan dan op een. Dat betekent soms dat je je eigen emoties opzij moet zetten. Het gaat erom wat zij willen en niets is te gek. Als ze het kindje willen vasthouden, huid-op-huidcontact wensen of het willen dopen mag en kan dat. Een fotoreportage kan ook, dan bellen wij Make a Memory zodat ouders daar zelf niet over na hoeven te denken.”

Quote We zien ook ouders die het eind van een kinderle­ven mee moeten maken. Je bent dan als verpleeg­kun­di­ge niet minder van betekenis. Henriette van Zanten

Hoe ga je daar zelf mee om?

,,Als je nog nooit een overleden iemand hebt gezien, is dat heel spannend. Zeker als het een baby is, dat hoort voor je gevoel niet. Als je het vaker meemaakt, maak je hierin een persoonlijke groei door, je leert er op een respectvolle manier mee om te gaan. Toen ik zelf moeder werd, veranderde er wel wat in hoe ik tegen mijn werk aankijk. Ik werd mij meer bewust van de band tussen ouder en kind.”

Wat is er ondertussen nog meer veranderd in je werk?

,,Drie jaar geleden is de afdeling van zaalverpleging naar kamerverpleging gegaan, ieder kind heeft nu een eigen kamer op een prachtige afdeling. Dat was wennen, je hebt ineens geen zaaloverzicht meer. Nu krijgen we een melding op een smartphone van de kinderen waar je die dag verantwoordelijk voor bent. Het is nog steeds een beetje zoeken voor veel verpleegkundigen. Daarnaast is het zo dat als je in een kamer bent, die ouders niet weten dat je tegelijkertijd ook nog voor andere kinderen zorgt en je mogelijk dus beperkt de tijd hebt. Gelukkig worden we hierin goed begeleid.”

Wil je dit werk tot je pensioen blijven doen?

,,Ik doe dit werk nu bijna 23 jaar en ik vind het nog veel te leuk om te stoppen. Zeker nu ik ook met onderzoek bezig ben. Toen ik 40 jaar werd, dacht ik bij mezelf: wil ik dit werk nog tot mijn pensioen blijven doen? Ik wilde meer, dus ik ben weer gaan studeren: verplegingswetenschappen. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar de samenstelling van zuurstof voor te vroeggeboren baby’s op onze afdeling. Nu werk ik twee dagen op de afdeling en doe ik twee dagen onderzoek. Daarnaast zit ik in een heel leuk team, dat helpt ook.”

Quote Een kind dat zich niet goed voelt, kan het niet zelf zeggen. Je bent afhanke­lijk van je klinische blik en van wat ouders zeggen Henriette van Zanten

Wat maakt het team zo leuk?

,,Het zijn allemaal hele diverse mensen. Ook als je niet zoveel met elkaar hebt, telt dat niet op de werkvloer. Dan is het veel waardevoller om naar elkaars kwaliteiten te kijken. Je moet het samen doen, op elk vlak. Een kind dat zich niet goed voelt, kan het niet zelf zeggen. Je bent afhankelijk van je klinische blik en van wat ouders zeggen. Als ik twijfel kan ik aan een collega vragen: ‘Zie ik dit goed?’ Of als een moeder niet geweest is bespreek je samen of je daar wat mee moet doen of niet.”

Verpleegkundigen gezocht

Wil je net als Henriette op de afdeling neonatologie aan de slag? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen vacatures. We lichten er drie voor je uit:



Bij het UMC Utrecht zoeken ze een IC-Neonatologie verpleegkundige, gespecialiseerd in neurologie.



Ook het Erasmus MC in Rotterdam zoekt een nieuwe verpleegkundige voor de afdeling High Care Neonatologie.



Je kunt ook nog aan de slag in Apeldoorn in het Gelre Ziekenhuis, ook daar staat een vacature open voor verpleegkundige neonatologie.

Bekijk hier alle video’s op het gebied van werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.