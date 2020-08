Heb jij te veel werkstress? Zo herken je de signalen

Verlammende stress is naar. Je loopt als een kip zonder kop rond. Je moet heel veel doen, alleen zie je even niet meer hoe je dat allemaal gaat redden. Die stress is niet productief.



Volgens Tony Crabbe in zijn bestseller Nooit meer te druk gaan we vaak over onze grenzen heen. Als je het rustig hebt, kan er best nog iets bij. Maar als je het steeds drukker krijgt, komt er een moment waarop er niets meer bij kan. Gebeurt dat toch, dan zorgt dat voor een paniekreactie. Je hebt last van verlammende stress. We zijn het zo gewend om over onze grenzen te gaan dat we het ons vaak niet eens bewust zijn. Onproductieve stress overvalt je niet vanuit het niets; ook al voelt het vaak wel zo. In je lijf worden namelijk alarmsignalen getriggerd.