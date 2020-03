Getroffen bedrijven krijgen tot 90 procent van de lonen vergoed, maar niet voor veelverdieners

Wopke Hoekstra geeft in één klap 15 miljard uit en misschien nog meer: ‘We kunnen dit aan’

28 maart Waar het kabinet doorgaans bakkeleit over een paar miljoen meer of minder, trekt minister van Financiën Wopke Hoekstra in de coronacrisis zonder blikken of blozen 15 miljard euro extra uit. Als het moet, komt er meer op tafel, belooft hij. ,,Dit is in alle gevallen goed besteed geld.”