Geen harde aanpak van misstanden rond Poolse en Roemeens arbeiders

Dat blijkt uit een reactie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aanbevelingen van Emile Roemer. De voormalige SP-leider deed uitvoerig onderzoek naar de leefomstandigheden van arbeidsmigranten, nadat begin dit jaar het aantal coronabesmettingen in slachterijen gigantisch opliep.

Uit onderzoek van deze nieuwssite bleek dat er sprake is van veel misstanden. Roemeense arbeidsmigranten vertelden over de dreiging van ontslag en de soms erbarmelijke woonomstandigheden. Dieptepunt was de video die vorige maand uitlekte waarop te zien is dat een uitzendbaas een Roemeen volledig in elkaar slaat, omdat die op die dag niet zou hebben willen werken.

Om malafide ondernemers aan te pakken zou ieder uitzendbureau een certificaat moet hebben, een soort bewijs van goed gedrag. Wie de regels overtreedt, raakt dat bewijs kwijt, zo stelde Roemer voor. Het kabinet omarmt dat idee, start met de voorbereidingen, maar laat een volgend kabinet de knoop doorhakken of dit verplichte certificaat ook daadwerkelijk moet worden ingevoerd.

10 miljoen euro

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het extra geld (10 miljoen euro) voor de Inspectie SZW, die op misstanden rond arbeidsmigranten controleert. Ook daarover wordt een besluit vooruitgeschoven. Volgens het kabinet is de periode tot de komende verkiezingen te kort om grote hervormingen door te voeren.

Het grootste probleem lijkt dat arbeidsmigranten te afhankelijk zijn van uitzendbureaus. Uitzendbureaus regelen niet alleen het werk, maar ook onderdak en zorgverzekering. Wie zijn baan verliest, is dus meteen ook zijn huis en zijn zorgverzekering kwijt. Het gevolg is dat arbeidsmigranten geen kritiek durven te leveren uit angst om ontslagen te worden. Ook daarover neemt Koolmees vooralsnog geen besluit. Hij stelt namens het kabinet voor om hierover met de sociale partners in gesprek te gaan.

Wie waar woont

Er wordt wel meteen werk gemaakt van de registratie van arbeidsmigranten. Nu is niet altijd bekend wie precies waar woont en hoe deze mensen zijn te bereiken. Door dat beter te registeren is ook beter zicht op waar de arbeidsmigranten allemaal uithangen. Naar schatting wonen er ongeveer een half miljoen arbeidsmigranten in Nederland die onder andere werken in de kassen, bij vleesverwerkers en in distributiecentra.

